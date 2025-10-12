नेपाल की जेल तोड़कर भागने वाली एक संदिग्ध पाकिस्तानी महिला त्रिपुरा में गिरफ्तार

त्रिपुरा के दक्षिणी जिले सबरूम में बांग्लादेश सीमा के पास एक 65 वर्षीय महिला को गिरफ्तार किया गया है, जो न केवल पाकिस्तानी नागरिक बताई जा रही है, बल्कि उस पर नेपाल की जेल से फरार होने और मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल होने का भी संदेह है. सब-डिविजनल पुलिस ऑफिसर (SDPO) नित्यनंद सरकार ने बताया कि महिला की पहचान लुईस निगहत अख्तर बानो के रूप में हुई है. उसे सबरूम रेलवे स्टेशन पर गवर्नमेंट रेलवे पुलिस (GRP) ने हिरासत में लिया और बाद में पूछताछ के लिए स्थानीय पुलिस को सौंप दिया गया.

बांग्लादेश भागने की थी योजना

पुलिस के अनुसार, शुरुआती पूछताछ में यह सामने आया है कि महिला नेपाल की एक जेल से फरार हुई थी और बांग्लादेश भागने की फिराक में थी. SDPO नित्यनंद सरकार ने बताया, "हमें शक है कि वह सीमा पार कर बांग्लादेश जाने की कोशिश में थी. फिलहाल, पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियां उससे पूछताछ कर रही हैं ताकि उसके इरादों और गतिविधियों के बारे में अधिक जानकारी मिल सके."

12 साल पहले नेपाल में दाखिल हुई थी

पुलिस सूत्रों के अनुसार, लुईस निगहत अख्तर बानो पाकिस्तान के शेखूपुरा जिले के योंगनाबाद गांव की रहने वाली है और मोहम्मद गोलाफ फराज की पत्नी है. वह करीब 12 साल पहले पाकिस्तान के पासपोर्ट पर नेपाल में दाखिल हुई थी. वहां वह मादक पदार्थों की तस्करी में संलिप्त पाई गई थी.

2014 में हुई थी गिरफ्तार, 15 साल की सजा

साल 2014 में नेपाल पुलिस ने उसे एक किलोग्राम ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार किया था. इसके बाद उसे 15 साल की सजा सुनाई थी और वह काठमांडू की जेल में सजा काट रही थी. हालांकि, पिछले महीने नेपाल में हुए व्यापक विरोध प्रदर्शनों और हिंसा के दौरान जेलों में हुए दंगों के बीच वह जेल से फरार हो गई.

नेपाल में बड़े पैमाने पर जेल ब्रेक

सितंबर 2025 में नेपाल में सरकार विरोधी प्रदर्शनों के दौरान देशभर की जेलों में हिंसा भड़क उठी थी, जिसके चलते करीब 13,000 कैदी फरार हो गए थे. इनमें से कई को भारत में घुसपैठ की कोशिश करते समय गिरफ्तार किया गया था. त्रिपुरा पुलिस ने बताया कि लुईस निगहत अख्तर बानो को स्थानीय अदालत में पेश किया जाएगा और आगे की पूछताछ के लिए पुलिस रिमांड की मांग की जाएगी. फिलहाल, उसकी नागरिकता और नेपाल से भागने की परिस्थितियों की जांच की जा रही है.