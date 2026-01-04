विज्ञापन
ग्रेटर नोएडा में मणिपुर की गर्लफ्रेंड ने कोरिया के बॉयफ्रेंड की क्यों कर दी हत्या? वजह आ गई सामने

पुलिस की जांच में पता चला है कि आरोपी लड़की ने अपने प्रेमी पर चाकू से हमला करने के बाद उसे खुद अस्पताल लेकर गई थी. लेकिन इससे पहले की अस्पताल में डक ही यू का इलाज शुरू हो पाता. उसकी मौत हो गई थी.

ग्रेटर नोएडा में मणिपुर की गर्लफ्रेंड ने कोरिया के बॉयफ्रेंड की क्यों कर दी हत्या? वजह आ गई सामने
मणिपुर की लड़की ने अपने कोरियाई प्रेमी की कर दी हत्या
  • ग्रेटर नोएडा में लिव-इन रिलेशनशिप में रह रही मणिपुर की लड़की ने अपने प्रेमी की चाकू से हत्या कर दी
  • मृतक दक्षिण कोरियाई नागरिक था जो एक मोबाइल कंपनी में मैनेजर के पद पर था
  • आरोपी ने पुलिस को बताया कि प्रेमी शराब पीकर उससे मारपीट करता था, जिससे तंग आकर उसने हत्या की
ग्रेटर नोएडा:

ग्रेटर नोएडा से एक बेहद हैरान करने वाली खबर सामने आई है. यहां लिव-इन रिलेशनशिप में रह रही एक लड़की ने अपने प्रेमी की चाकू से गोदकर हत्या कर दी है. पुलिस ने आरोपी लड़की की पहचान मणिपुर की रहने वाली लुंजेना पमाई के रूप में की है. वहीं, मृतक की पहचान दक्षिण कोरियाई नागरिक डक ही यू के रूप में की गई है. दोनों एटीएस पायस हाइड वेज, सेक्टर 150, नॉलेज पार्क गौतमबुद्ध नगर में रहते थे. पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है. मृतक शख्स एक मोबाइल कंपनी में मैनेजर था. 

पुलिस फिलहाल आरोपी लड़की पमाई से पूछताछ कर रही है. इस पूछताछ के दौरान आरोपी लड़की ने जो खुलासे किए हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं. आरोपी ने बताया है कि पीड़ित डक ही यू ने शराब पीकर उसके साथ लगातार मारपीट करता था. वो उसकी इस हरकत से तंग आ गई थी. घटना से पहले भी दोनों के बीच किसी बात को लेकर पहले कहासुनी हुई थी जिसके बाद आरोपी पमाई ने इस घटना को अंजाम दिया है. 

प्रेमिका ने ही कराया था अस्पताल में भर्ती

पुलिस की जांच में पता चला है कि आरोपी लड़की ने अपने प्रेमी पर चाकू से हमला करने के बाद उसे खुद अस्पताल लेकर गई थी. लेकिन इससे पहले की अस्पताल में डक ही यू का इलाज शुरू हो पाता. उसकी मौत हो गई थी. पुलिस फिलहाल इस मामले में अब पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है. पुलिस ने पीड़िता के घर से भी कई अहम सबूतों तो कब्जे में लिया है. जिनकी अभी जांच हो रही है. 

कहासुनी के बाद कर दिया था हमला

आरोपी ने पुलिस को बताया है कि रात में दोनों शराब पार्टी कर रहे थे और इस दौरान उनके बीच किसी बात को लेकर के विवाद हुआ था विवाद के बाद ही प्रेमिका ने चाकू से प्रेमी के सीने पर वार कर दिया वार काफी गहरा हो गया. जब प्रेमी खून से लथपथ हो गया तो प्रेमिका उसको लेकर ग्रेटर नोएडा के जिम्स अस्पताल पहुंची. जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. इस मामले की जानकारी सुबह नॉलेज पार्क थाने को दी गई. आरोपी लड़की ने पुलिस को बताया कि वह अपने प्रेमी को जान से नहीं मारना चाहती थी.लेकिन उसने गुस्से में इस घटना को अंजाम दे दिया. पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू कर दी है. 

