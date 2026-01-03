सेकेंड हैंड कार खरीदने वाले हो जाए सावधान! नोएडा में बैंक लोन डिस्प्यूट कारों की चोरी करने वाले अनोखे गिरोह का पर्दाफाश

अगर आप भी सेकेंड हैंड कार किसी डीलर से खरीदने के लिए मन बना रहे है तो सावधान हो जाइए क्योंकि नोएडा पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ किया है जो बैंक लोन डिस्प्यूट वाली कारों को चोरी कर दोबारा बेचने का काम करता था. यह गिरोह सेकेंड हैंड कारों की खरीद-फरोख्त के नाम पर लोगों को चूना लगाता था और तकनीकी खामियों का फायदा उठाकर कानून से बच निकलता था.

पुलिस की जांच में भी चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं. पुलिस अधिकारियों के अनुसार गिरफ्तार आरोपी डीलर पहले बैंक लोन डिस्प्यूट या फाइनेंस वाली कारों को सस्ते दामों पर खरीदता था. इसके बाद वह कार किसी अन्य व्यक्ति को बेच देता, लेकिन जानबूझकर गाड़ी का आरसी ट्रांसफर नहीं कराता था। कार बेचने से पहले आरोपी डीलर गाड़ी में अपना GPS डिवाइस लगवा देता और डुप्लीकेट चाबी भी बनवा लेता था.

कार बिकने के कुछ समय बाद आरोपी अपने साथियों की मदद से उसी डुप्लीकेट चाबी और GPS लोकेशन के जरिए कार को चोरी करवा लेता था. चूंकि गाड़ी कागजों में अभी पीड़ित के नाम पर ट्रांसफर नहीं हो पाई होती थी, इसलिए तकनीकी रूप से उस पर पीड़ित का मुकदमा दर्ज नहीं हो पाता था और आरोपी आसानी से बच निकलते थे. इसके बाद गिरोह चोरी की गई कार को उसे दोबारा किसी और को बेचने की फिराक में रहता था.

नोएडा डीसीपी यमुना प्रसाद ने NDTV को बताया कि नोएडा में भी एक पीड़ित ने ऐसे ही अपनी एक कार चोरी की शिकायत थाना सेक्टर-113 पुलिस से की थी. शिकायत मिलने के बाद थाना सेक्टर 113 पुलिस ने इस मामले की जांच के लिए सर्फाबाद चौकी इंचार्ज विशाल गुप्ता के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया. चौकी इंचार्ज विशाल गुप्ता की टीम ने इस पूरे गिरोह का पर्दाफाश किया. टीम ने डीलर समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. फिलहाल थाना सेक्टर-113 पुलिस ने आरोपी के कब्जे से चोरी की गई टाटा नेक्सोन और एक कार की चाबी बरामद की है.

