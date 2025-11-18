विज्ञापन
अब शादियों का सीजन भी है. इसी बीच भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ और आम्रपाली का गाना और भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह के गाने जल्द ही रिलीज होने वाले हैं.

शादी के सीजन में धूम मचाने आ रहे हैं निरहुआ-आम्रपाली और पवन सिंह के भोजपुरी गाने, फैंस में बढ़ी एक्साइटमेंट 
शादी के सीजन में धूम मचाएंगे निरहुआ-आम्रपाली और पवन सिंह के गाने
नई दिल्ली:

पंजाबी और बॉलीवुड के साथ-साथ अब भोजपुरी गाने भी दर्शकों के दिलों में धूम मचा रहे हैं, चाहे शादी में पार्टी एंथम हो, विदाई सॉन्ग हो, या फिर रोमांटिक सॉन्ग. भोजपुरी गानों के बिना शादी का माहौल फीका रहता है. अब शादियों का सीजन भी है. इसी बीच भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ और आम्रपाली का गाना और भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह के गाने जल्द ही रिलीज होने वाले हैं. सबसे पहले बात करें दिनेश लाल यादव और आम्रपाली की, तो दोनों जल्द ही गाना 'बिटिया पराई होली' में नजर आएंगे.गाने की जानकारी अभिनेत्री आम्रपाली ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट के जरिए दी.अभिनेत्री ने गाने की झलक पोस्ट कर लिखा, "सौभाग्यवती एंटरटेनमेंट लेकर आ रहा है 'बिटिया पराई होली' मंगलवार को आम्रपाली के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर रिलीज होगा."

गाने को इंदू सोनाली ने गाया है और लिरिक्स विकास चौहान ने लिखे हैं. वहीं, म्यूजिक शुभम तिवारी ने दिया है. गाने की बाकी जानकारी अभी मेकर्स ने नहीं दी है। गाने की रिलीज डेट जानकर फैंस के बीच काफी उत्साह देखने को मिल रहा है. अब वे इसके रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. ऐसा पहली बार नहीं है जब दिनेश लाल यादव और आम्रपाली की जोड़ी काफी पसंद आती है। इससे पहले दोनों 'बीड़ी' और छठ गीत समेत कई गानों में नजर आ चुके हैं।

वहीं, भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह भी इनमें पीछे नहीं है.उन्होंने इंस्टाग्राम पर गाना 'ले जाएंगे तेरे सजना' का पोस्टर जारी कर जानकारी दी कि गाना जल्द ही रिलीज होने वाला है. उन्होंने पोस्टर जारी कर कैप्शन में लिखा, "बिना वॉर्निंग के सीधे गर्मी बढ़ा दी... बहुत जल्द आ रहा है."

