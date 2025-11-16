विज्ञापन
मुंबई के भायखला में निर्माण स्थल पर मिट्टी धंसी, दो मजदूरों की मौत

मुंबई के भायखला इलाके में निर्माण स्थल पर मिट्टी ढहने से दो मजदूरों 30 साल के राहुल और 28 साल के राजू की मौत हो गई. वहीं हादसे में घायल होने वाले तीन अन्‍य मजदूरों को नायर अस्‍पताल ले जाया गया है.

मुंबई :

मुंबई के भायखला इलाके में एक निर्माण स्थल पर हुए हादसे में दो मजदूरों की मौत हो गई, जबकि इस हादसे में तीन अन्‍य मजदूर घायल हो गए हैं. यह हादसा भायखला स्थित हबीब मेंशन में हुआ. इमारत की नींव खुदाई और मलबे को हटाने का काम चल रहा था. इसी दौरान अचानक से मिट्टी और कीचड़ का एक हिस्सा काम कर रहे मजदूरों के ऊपर गिर गया. घटना की सूचना मिलने के बाद घटनास्‍थल पर पहुंची पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है. 

पुलिस के मुताबिक, इस दुर्घटना में दो मजदूरों 30 साल के राहुल और 28 साल के राजू की मौत हो गई. वहीं हादसे में घायल होने वाले मजदूरों को नायर अस्‍पताल ले जाया गया है, जहां पर उनका इलाज किया जा रहा है. हादसे में सज्जाद अली, सोबत अली और लाल मोहम्मद घायल हुए हैं. 

हादसे में घायल मजदूरों की हालत स्थिर

पुलिस ने बताया कि घायलों का इलाज किया जा रहा है और उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है. वहीं पुलिस ने इस घटना का संज्ञान लेते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है. 

मिट्टी ढहने से हुआ हादसा

नगर निकाय अधिकारियों के अनुसार, यह घटना दोपहर करीब 2:41 बजे भायखला पश्चिम के हंस रोड स्थित हबीब मेंशन में नींव का खंभा डालने के दौरान हुई. अचानक से मिट्टी ढह गई और पांच मजदूर दब गए. इनमें से दो मजदूरों को बचाया नहीं जा सका. 

