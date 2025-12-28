विज्ञापन
VIDEO: टी20 वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान को लगा 440 वोल्ट का झटका, जिसपर टिकी थी पूरी टीम, वहीं हुआ चोटिल

पाकिस्तान क्रिकेट टीम के नब्ज शाहीन शाह अफरीदी ब्रिसबेन हीट और एडिलेड स्ट्राइकर्स के बीच खेले गए मुकाबले में चोटिल हो गए. जिसके बाद उन्हें लंगड़ाते हुए पाया गया.

Shaheen Afridi
  • टी20 वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान के मुख्य तेज गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी चोटिल होकर फिटनेस को लेकर चिंता में हैं
  • शाहीन अफरीदी BBL में ब्रिस्बेन हीट की ओर से खेलते हुए एडिलेड स्ट्राइकर्स के खिलाफ मैच में लंगड़ाते हुए नजर आए
  • इस मैच में शाहीन अफरीदी ने तीन ओवर फेंके और 8.66 की इकॉनमी से कुल 26 रन लुटाए बिना कोई विकेट लिए
आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के आगाज में अब गिनती के महज कुछ दिन शेष रह गए हैं. टूर्नामेंट में हिस्सा लेनी वाली सभी टीमें अभी से जमकर पसीना बहा रही है. आगामी टूर्नामेंट का आगाज हो. उससे पहले पाकिस्तान के नजरिए से एक बुरी खबर निकलकर सामने आ रही है. टीम का पूरा दारोमदार जिस खिलाड़ी के ऊपर टिका हुआ है. वह फिट नजर नहीं आ रहा है. अब आप सोच रहे होंगे कि वह कौन सा अहम खिलाड़ी है. जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो यह खिलाड़ी कोई और नहीं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के नब्ज शाहीन शाह अफरीदी (Shaheen Afridi) हैं. 25 वर्षीय शाहीन अफरीदी मौजूदा समय में बिग बैश लीग में शिरकत कर रहे हैं. जहां वह ब्रिस्बेन हीट का हिस्सा हैं. टूर्नामेंट का एक मुकाबला शनिवार (27 दिसंबर 2025) को ब्रिसबेन हीट और एडिलेड स्ट्राइकर्स के बीच गाबा में खेला गया. जहां वह बीच मैदान में लंगड़ाते हुए नजर आए.

एडिलेड स्ट्राइकर्स के खिलाफ काफी महंगे नजर आए शाहीन

यही नहीं मैच के दौरान वह एडिलेड स्ट्राइकर्स के खिलाफ काफी महंगे भी नजर आए. उनके खराब गेंदबाजी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मैच के दौरान उन्होंने एक ओवर में 19 रन लुटा डाले. मैच के दौरान उन्होंने कुल 3 ओवरों की गेंदबाजी की. इस बीच उन्होंने 8.66 की इकोनॉमी से रन खर्च किए. इस दौरान उन्हें कोई सफलता भी हाथ नहीं लगी.

14वें ओवर में फील्डिंग के दौरान चोटिल हुए शाहीन

शाहीन अफरीदी स्ट्राइकर्स की बल्लेबाजी के दौरान फील्डिंग करते हुए चोटिल हुए थे. ब्रिसबेन की तरफ से पारी का 14वां ओवर डाल रहे जेमी ओवरटन की एक गेंद पर जेवियर बार्टलेट ने जोरदार तरीके से शॉट लगाया. जहां मिड ऑन पर तैनात शाहीन ने गेंद को पकड़ने की पूरी कोशिश की. मगर वह गेंद को सीमारेखा के अंदर रोकने में नाकामयाब रहे और चोटिल भी हो गए. जिसके बाद उन्हें मैदान में लंगड़ाते हुए पाया गया. यहीं नहीं जब दर्द उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो वह मैदान छोड़कर बाहर भी चले गए.

