डूबती कार में छटपटा रहे थे युवक... ठाणे में लड़कों ने जान की बाजी लगाकर मौत के मुंह से निकाला

कार में फंसे लोगों को बचाने का ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी जमकर वायर हो रहा है. इस वीडियो में दिख रहा है कि किस तरह से दो युवाओं ने समय रहते दीलेरी दिखाते हुए कार के अंदर से दोनों को लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला.  

  • मुंबई में लगातार बारिश के कारण शहर में जलजमाव की समस्या गंभीर रूप से बढ़ गई है और यातायात प्रभावित हुआ है
  • ठाणे के निलजे-घेसर अंडरपास में एक कार पानी भरने से डूबने लगी, जिसमें दो लोग फंसे हुए थे
  • कार के अंदर पानी भरने से दरवाजे लॉक हो गए थे, जिससे कार में सवार लोग बाहर निकलने में असमर्थ रहे
नई दिल्ली:

मुंबई में इन दिनों आसमान से आफत बरस रही है. लगातार हो रही बारिश के कारण पूरा शहर थम सा गया है. जगह-जगह जलजमाव ने इस समस्या को और बढ़ा दिया है. कई जगह पानी भरने से गाड़ियां भी बंद पड़ गई है. पानी की वजह से कार के बंद होने का एक मामला ठाणे के निलजे-घेसर से सामने आया है. यहां एक अंडर पास को पार करने के दौरान पहले ये कार  बंद पड़ गई औऱ बाद में इसमें तेजी से पानी भरने लगा था. कार में पानी भरने की वजह से कार डूबने लगी थी, जब ये सब हो रहा था उस दौरान कार के अंदर दो लोग सवार थे. कार में पानी भरने के कारण डोर लॉक हो चुके थे. ऐस लग रहा था कि कार के अंदर मौजूद लोग अब नहीं बच पाएंगे. लेकिन तभी दो स्थानीय लोगों ने अपने जान की परवाह किए गए अंडर पास में उतरे और कार के अंदर फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला. 

TOI को एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि ये कार शाम 4 बजे अंडर पास में बंद पड़ गई थी. इसके बाद कार में धीरे-धीरे पानी भरना शुरू हुआ और कार धीरे-धीरे डूबने लगी. कार के अंदर फंसे दो लोग तमाम कोशिशों के बाद भी कार का दरवाजा खोल पाने में सफल नहीं हो पाए. कार के अंदर पानी का स्तर बढ़ने लगा था.

इसी दौरान अंडर पास में कार को डूबता देख दो लोग तैरकर कार तक पहुंचे. और उन्होंने तुरंत अंदर फंसे लोगों को बाहर निकाला. जो लोग अंडर पास में कार में फंसे लोगों को बचाने के लिए उनमें से एक शख्स कार के ऊपर चढ़ गया औऱ कार के पिछले हिस्से को नीचे दबाया ताकि कार को डूबने में थोड़ा समय लग जाए. इस बीच दूसरे शख्स ने कार के अंदर फंसे लोगों को बाहर निकालने के लिए आगे का काम किया. दोनों युवकों की समझबूझ से कार में फंसे लोगों को बाहर निकाला गया औऱ बाद में उस कार को भी अंडर पास से बाहर निकाल लिया गया . 
 

