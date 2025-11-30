मुंबई पुलिस ने मीरा रोड से अगवा शेयर ब्रोकर को किया सकुशल बरामद, 5 आरोपी गिरफ्तार

मुंबई के खार में पुलिस ने बांद्रा के एक बार से मीरा रोड के एक शेयर ब्रोकर का अपहरण कर 10 लाख रुपये की फिरौती मांगने वाले पांच लोगों को गिरफ्तार किया है. यह कार्रवाई पीड़ित की पत्नी की शिकायत के आधार पर की गई, जिसके बाद पुलिस ने त्वरित ऑपरेशन चलाकर अपहृत व्यक्ति को सुरक्षित बाहर निकाला.

गिरफ्तार आरोपियों में मुख्य साजिशकर्ता विजू मणिकम स्वामी उर्फ तम्मी अन्ना (45) समेत जया, सुहास रघुनाथ बागवे (49), प्रियांशु बागवे (22) और प्रशांत भाऊसाहेब जाधव (37) शामिल हैं. सभी आरोपी विलेपार्ले क्षेत्र के निवासी बताए जा रहे हैं.

पुलिस के अनुसार पीड़ित शेयर बाजार से जुड़ा हुआ है और परिवार के साथ मीरा रोड में रहता है. घटना वाली रात वह बांद्रा के ‘जनता बार' गया था. वहीं से चार से पांच लोगों ने उसे जबरन एक कार में बैठाकर अपहरण कर लिया. आरोपी उसे विलेपार्ले (पश्चिम) के एक घर में ले गए, जहां उसकी पिटाई की गई और 10 लाख रुपये की फिरौती की मांग रखी गई.

इस दौरान आरोपियों ने पीड़ित के पास मौजूद 1.85 लाख रुपये नकद, एक कीमती iPhone और लगभग 35,000 रुपये की घड़ी भी लूट ली थी. जब पीड़ित की पत्नी उससे संपर्क नहीं कर सकी, तो उसने तुरंत पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. तकनीकी निगरानी और लोकेशन ट्रैकिंग की मदद से खार पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए कुछ ही घंटों में उसका पता लगाकर उसे रिहा करा लिया.