मुंबई के घाटकोपर में दिनदहाड़े ज्वेलरी शॉप पर लूट, दुकान मालिक को घायल कर फरार हुआ आरोपी

यह घटना सुबह करीब 10.30 बजे अमृत नगर इलाके में स्थित एक ज्वेलरी शॉप में हुई. तीनों आरोपी दुकान में ग्राहक बनकर घुसे और कुछ ही मिनटों में वारदात को अंजाम दिया. उन्होंने दुकान मालिक पर हमला कर उसे घायल किया और करीब 3 लाख रुपये के आभूषण लेकर मौके से फरार हो गए.

  • मुंबई के घाटकोपर में मंगलवार सुबह ज्वेलरी शॉप पर 3 अज्ञात बदमाशों ने हथियारों से लूट की वारदात को अंजाम दिया
  • बदमाशों ने दुकान मालिक पर हमला कर उसे घायल कर दिया और करीब तीन लाख रुपये के आभूषण लूटकर फरार हो गए
  • घायल ज्वेलर को स्थानीय लोगों ने पास के अस्पताल में भर्ती कराया जहां उसका इलाज जारी है
मुंबई:

मुंबई के घाटकोपर इलाके में मंगलवार सुबह एक ज्वेलरी शॉप पर हुई सनसनीखेज लूट की वारदात से इलाके में हड़कंप मच गया है. तीन अज्ञात बदमाशों ने हथियारों के दम पर दुकान में घुसकर लूटपाट की और भागने से पहले दुकान मालिक पर हमला कर उसे घायल कर दिया. इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

जानकारी के मुताबिक, यह घटना सुबह करीब 10.30 बजे अमृत नगर इलाके में स्थित एक ज्वेलरी शॉप में हुई. तीनों आरोपी दुकान में ग्राहक बनकर घुसे और कुछ ही मिनटों में वारदात को अंजाम दिया. उन्होंने दुकान मालिक पर हमला कर उसे घायल किया और करीब 3 लाख रुपये के आभूषण लेकर मौके से फरार हो गए.

वारदात के बाद स्थानीय लोगों ने घायल ज्वेलर को पास के अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज जारी है. घटना की सूचना मिलते ही घाटकोपर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की.

पुलिस ने एफआईआर क्रमांक 1153/2025 के तहत मामला दर्ज किया है. इस संबंध में धाराएं 309(6), 311, 3(5) भारतीय न्याय संहिता (BNS) और 3/25, 4/25 शस्त्र अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया है.

