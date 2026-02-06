मुंबई एयरपोर्ट पर 14 नए सेल्फ बैग ड्रॉप काउंटर की शुरुआत, अब चंद मिनटों में पूरा होगा प्रोसेस

मुंबई एयरपोर्ट पर अब यात्रियों को लंबी भाग-दौड़ नहीं करनी पड़ेगी. टर्मिनल पर होने वाली भीड़भाड़ को कम करने के लिए मुंबई एयरपोर्ट ने टर्मिनल-2 पर 14 अत्याधुनिक हाइब्रिड सेल्फ-बैग ड्रॉप काउंटर शुरू किए हैं. इस पहल का मकसद तीस मिनट की प्रक्रिया को कुछ ही मिनटों में पूरा करना है.

एयरपोर्ट पर सालों से ऐसा था हाल

यात्रियों को अब तक कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता था. एयरपोर्ट पहुंचने के बाद पहले अपनी एयरलाइन ढूंढें और फिर धीमी गति से चलने वाली लाइन में लग जाएं. व्यस्त समय में, इन लाइनों में 30 मिनट से भी ज्यादा समय लग जाता था, जिससे फ्लाइट छूटने का डर बना रहता था, कई बार तो फ्लाइट छूट भी जाती थी और यात्री तनाव में आ जाते थे.

यह नया हाइब्रिड सिस्टम यात्रियों को पूरी सुविधा देकर हालात को बदल देगा. टर्मिनल की जगह का बेहतर उपयोग करके और सामान प्रोसेसिंग क्षमता बढ़ाकर, एयरपोर्ट अब काउंटरों पर होने वाली पारंपरिक भीड़भाड़ के बिना यात्रियों की अचानक बढ़ती संख्या को आसानी से संभाल सकता है.

चाहे आप तकनीक के जानकार यात्री हों या पहली बार यात्रा कर रहे हों, प्रोसेस को कुछ आसान चरणों में पूरा किया जा सकता है:

टैग लगाना: कियोस्क पर अपना बोर्डिंग पास स्कैन करें या अपना PNR दर्ज करें.

प्रतिबंधित वस्तुओं की पुष्टि नहीं होने के बाद, आपका लगेज टैग तुरंत प्रिंट हो जाएगा.

बैग जमा करना: स्वचालित काउंटर पर जाएं और अपना बैग बेल्ट पर रखें.

स्कैन करना: अपने बैग को अपनी उड़ान के साथ सिंक करने के लिए अपना बोर्डिंग पास फिर से स्कैन करें.

प्रस्थान: अपना टैग लगाएं, बैग को स्वचालित सिस्टम में जाते हुए देखें और अपनी रसीद लें.

मुंबई एयरपोर्ट पर वर्तमान में 14 काउंटर चालू हैं, लेकिन यह एक व्यापक डिजिटल परिवर्तन की शुरुआत मात्र है. छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे (CSMIA) पर वर्तमान में 212 पारंपरिक चेक-इन डेस्क हैं. हालांकि, हवाई अड्डे ने 2028 तक 100 प्रतिशत हाइब्रिड प्रारूप अपनाने का संकल्प लिया है.