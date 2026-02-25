मुंबई एयरपोर्ट को एशिया-प्रशांत क्षेत्र में डिपार्चर के लिए बेस्ट एयरपोर्ट चुना गया

मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट (CSMIA) को एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल (ACI) की तरफ से 2025 एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी (ASQ) कस्टमर एक्सपीरियंस अवार्ड्स में 40 मिलियन से अधिक यात्रियों की श्रेणी में एशिया-प्रशांत क्षेत्र का डिपार्चर के लिए सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट घोषित किया गया है. ASQ 2025 की यह मान्यता डिपार्चर के लिए एशिया-प्रशांत क्षेत्र के एक प्रमुख एविएशन सेंटर के रूप में CSMIA की स्थिति को और मजबूत करती है और सर्विस की निरंतरता, ऑपरेशनल कोऑर्डिनेशन और यात्री-केंद्रित बुनियादी ढांचे में इसके निरंतर सुधार को दर्शाती है.



इस सम्मान पर टिप्पणी करते हुए, सीएसएमआईए के प्रवक्ता ने कहा, "हमें सर्वश्रेष्ठ डिपार्चर एयरपोर्ट के रूप में चुनने के लिए हम अपने यात्रियों के आभारी हैं. सीएसएमआईए में, हम डिपार्चर अनुभव को यात्रा का एक महत्वपूर्ण प्रारंभिक पड़ाव मानते हैं, और हमारी टीमें हाई डेंसिटी वाले एयरपोर्ट की ऑपरेशन संबंधी जटिलताओं के बावजूद इसे कुशल और आरामदायक बनाने पर लगातार ध्यान केंद्रित कर रही हैं. डिजिटल प्रोसेसिंग, कतार प्रबंधन और सेवा गुणवत्ता में निरंतर निवेश ने हमें इस अनुभव को लगातार बेहतर बनाने में मदद की है. हम मुंबई के यात्रियों की बदलती अपेक्षाओं और वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप निरंतर इन मानकों को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं."

यह मान्यता पूरी तरह से एसीआई के ग्लोबली बेंचमार्कड और स्वतंत्र रूप से ऑडिट किए गए एएसक्यू कार्यक्रम के तहत पूरे वर्ष लिए गए यात्रियों के फीडबैक पर आधारित है. यह श्रेणी टर्मिनल पहुंच, चेक-इन, सुरक्षा जांच, बोर्डिंग दक्षता, वातावरण, खुदरा और भोजन, स्वच्छता और कर्मचारियों की तत्परता सहित संपूर्ण डिपार्चर अनुभव का मूल्यांकन करती है.

मुंबई से डिपार्चर करते समय यात्रियों की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए एयरपोर्ट ने कई उपाय किए हैं. इन प्रक्रियागत सुधारों को बुनियादी ढांचे और सर्विस रिफाइनमेंट के जरिए किया गया है, जिसमें स्पष्ट मार्ग-निर्देश और निरंतर स्वच्छता मानक शामिल हैं. डिपार्चर अनुभव को प्रीमियम लाउंज की एक रेंज और विभिन्न यात्री वर्गों की जरूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन किए गए सुव्यवस्थित भोजन और खुदरा विकल्पों द्वारा और भी बेहतर बनाया गया है. दोनों टर्मिनलों पर प्रीमियम लाउंज और सुव्यवस्थित खुदरा और भोजन विकल्प विभिन्न यात्री वर्गों के लिए सुविधा को और बढ़ाते हैं. हाल ही में शुरू किए गए UDAN Yatri Café ने यात्रियों के लिए किफायती जलपान की उपलब्धता को व्यापक बनाया है.

वार्षिक यात्री यातायात के मामले में दुनिया का सबसे व्यस्त एकल-रनवे एयरपोर्ट होने के नाते, मुंबई एयरपोर्ट ने यात्री प्रवाह को अनुकूलित करने के लिए कई डिजिटल और ऑपरेशनल उपाय लागू किए हैं. विस्तारित डिजीयात्रा बायोमेट्रिक ई-गेट पंजीकृत यात्रियों के लिए संपर्क रहित प्रवेश और सुरक्षा मंजूरी की सुविधा प्रदान करते हैं, जबकि सेल्फ-चेक-इन कियोस्क और सेल्फ बैगेज ड्रॉप सिस्टम के व्यापक विस्तार से पूरी क्षमता में मजबूती आई है.

मौजूदा तकनीकी सुविधाओं के अलावा, CSMIA ने हाल ही में व्यस्त समय में यात्रियों की आवाजाही को कुशलतापूर्वक प्रबंधित करने के लिए हाइब्रिड सेल्फ-बैगेज-ड्रॉप यूनिट्स को तैनात किया है. हाइब्रिड सेल्फ-बैगेज-ड्रॉप यूनिट्स, जो असिस्टेड और ऑटोमेटेड मोड के बीच स्विच कर सकती हैं, व्यस्त यात्रा समय के दौरान अतिरिक्त सुविधा प्रदान करती हैं.

अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए, फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन - ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम (FTI-TTP) त्वरित क्लीयरेंस की सुविधा देता है, जिससे डिपार्चर क्षेत्रों के भीतर सुगम आवागमन सुनिश्चित होता है.

टर्मिनल 2 पर स्थित आर्टबीट ऑफ न्यू इंडिया संग्रहालय डिपार्चर यात्रा में एक विशिष्ट सांस्कृतिक आयाम जोड़ता है. 3.2 किलोमीटर लंबा आर्टबीट ऑफ न्यू इंडिया संग्रहालय कॉरिडोर, जिसमें 5,500 से अधिक कलाकृतियां और 100 से अधिक इंस्टॉलेशन हैं, सांस्कृतिक अभिव्यक्ति को यात्रा वातावरण में एकीकृत करता है.

मुंबई अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट लिमिटेड (MIAL) अदाणी एयरपोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेड (AAHL) और भारतीय विमानन प्राधिकरण (AAI) का एक संयुक्त उद्यम है, जिसमें AAHL की 74 प्रतिशत हिस्सेदारी है. विश्व स्तर पर विविध कारोबार करने वाले अदाणी समूह की प्रमुख कंपनी अदाणी एंटरप्राइजेज लिमिटेड (एईएल) की सहायक कंपनी एएएचएल, भारत में हवाई अड्डों की सबसे बड़ी निजी संचालक कंपनी है.

