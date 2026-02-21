विज्ञापन
अरे वाह! मुंबई एयरपोर्ट पर अब सिर्फ 20 रुपये में समोसा और 10 रुपये में चाय, 'उड़ान यात्री कैफे' ने मचाई धूम

मुंबई एयरपोर्ट (T2) पर अब यात्रियों को महंगे खाने से राहत मिलेगी. नए खुले 'उड़ान यात्री कैफे' में सिर्फ 20 रुपये में समोसा और 10 रुपये में चाय मिल रही है..

अगर हम आपसे कहें कि मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अब 20 रुपये में समोसा और 10 रुपये में चाय मिलेगी, तो आप इसे मजाक ही समझेंगे. पर यह बात सही है. दरअसल मुंबई एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 (T2) पर एक ऐसा कैफे खुला है जिसने महंगी खाने-पीने की चीजों की परिभाषा ही बदल दी है.

मुंबई एयरपोर्ट पर हाल ही में उड़ान यात्री कैफे (Udaan Yatri Cafe) की शुरुआत हुई है. इस कैफे की सबसे बड़ी खासियत इसकी कीमतें हैं. जहां एयरपोर्ट के दूसरे आउटलेट्स पर एक समोसा 150 से 200 रुपये तक मिलता है, वहीं उड़ान यात्री कैफे में आप सिर्फ 20 रुपये में गरमा-गरम समोसा का मजा ले सकते हैं. इतना ही नहीं, यहां चाय और पानी की बोतल सिर्फ 10 रुपये में मौजूद है.
आम आदमी की पहुंच में कीमतें

यह पहल सरकार के उड़ान मिशन का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य हवाई यात्रा को आम नागरिक के लिए किफायती बनाना है. नागरिक उड्डयन मंत्री नायडू की यह खास शुरूआत उन हजारों यात्रियों के लिए वरदान साबित हो रहा है जो अपनी यात्रा से पहले और बाद में कुछ सस्ता और अच्छा खाना चाहते हैं.

कहां मौजूद है यह कैफे?

यह सस्ता और अच्छा कैफे मुंबई एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 (T2) के चेक-इन एरिया में, गेट नंबर 1 और 2 के बीच मौजूद है. यह जगह इसलिए चुनी गयई है, जिससे अपनी फ्लाइट का इंतजार कर रहे यात्री बिना बजट की चिंता किए नाश्ता कर सकें.

सोशल मीडिया पर हो रही तारीफ

जैसे ही इस कैफे की तस्वीरें और मेन्यू कार्ड सोशल मीडिया पर वायरल हुए, लोगों ने इसे शानदार कदम बताया. यूजर्स का कहना है कि अब उन्हें घर से पराठे बांधकर लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. 

क्वालिटी और हाइजीन का पूरा ख्याल

कम कीमत का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि क्वालिटी से समझौता किया गया है. उड़ान यात्री कैफे में साफ-सफाई और स्वाद का पूरा ध्यान रखा जा रहा है. यहां समोसे के अलावा वड़ा पाव, लोकल स्नैक्स और कॉफी भी स्ट्रीट प्राइस यानी बाजार वाली कीमतों पर मौजूद हैं.

