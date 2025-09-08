विज्ञापन
मुंबई: 81 साल के पति ने पहले अपनी पत्नी का गला रेता, फिर उसी चाकू से काटी अपनी नस

घटना के समय दंपति का बेटा घर से बाहर गया हुआ था. घर अंदर से बंद होने के कारण, लौटने पर उसने दरवाजा तोड़ा और मां को खून से लथपथ मृत और पिता को गंभीर रूप से घायल पाया. उसने तुरंत पुलिस को सूचना दी.

(प्रतीकात्मक तस्वीर)
  • मुंबई के वसई में 81 वर्षीय गैब्रियल परेरा ने अपनी 74 वर्षीय पत्नी आर्टिना की चाकू से गला काटकर हत्या की
  • पति-पत्नी लंबे समय से गर्दन, पीठ, घुटने सहित कई बीमारियों से ग्रसित थे और स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे थे
  • घटना के बाद गैब्रियल ने आत्महत्या के प्रयास में अपनी कलाई की नसें काट लीं और गंभीर रूप से घायल हो गए
मुंबई:

मुंबई के वसई निवासी 81 वर्षीय व्यक्ति ने अपनी 74 वर्षीय पत्नी की चाकू से गला काटकर हत्या कर दी और फिर खुद भी आत्महत्या करने का प्रयास किया. इस घटना की जानकारी मीरा-भायंदर-वसई-विरार पुलिस ने दी. पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, पति-पत्नी दोनों लंबे समय से बीमार थे. दोनों गर्दन, पीठ, घुटने और अन्य बीमारियों से पीड़ित बताए जा रहे हैं.

शनिवार रात करीब 8:30 बजे, गैब्रियल परेरा (उम्र 81) ने अपनी पत्नी आर्टिना परेरा (उम्र 74) पर रसोई के चाकू से हमला कर उनकी हत्या कर दी. इसके बाद उन्होंने उसी चाकू से अपनी कलाई की नसें काटकर आत्महत्या करने की कोशिश की. परेरा को गंभीर रूप से घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया है और वह फिलहाल जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं.

घटना के समय दंपति का बेटा घर से बाहर गया हुआ था. घर अंदर से बंद होने के कारण, लौटने पर उसने दरवाजा तोड़ा और मां को खून से लथपथ मृत और पिता को गंभीर रूप से घायल पाया. उसने तुरंत पुलिस को सूचना दी.

वसई पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल भेज दिया. गैब्रियल परेरा के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 103(1) (हत्या) के तहत मामला दर्ज किया गया है. हालांकि, अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है. स्थानीय पुलिस आगे की जांच कर रही है.

