विज्ञापन
विशेष लिंक

देवर के प्यार में पागल हुई भाभी, सुपारी देकर पति की करवा दी हत्या... दिल दहला देगी ये कहानी

आशानंद की पत्नी श्वेता उर्फ शिल्पी के देवर धर्मेंद्र के साथ अवैध संबंध थे. पत्नी श्वेता के अवैध की जानकारी पति आशानंद को पता चल गई थी. इसी को लेकर आए दिन दोनों में झगड़ा होता रहता था.

Read Time: 3 mins
Share
देवर के प्यार में पागल हुई भाभी, सुपारी देकर पति की करवा दी हत्या... दिल दहला देगी ये कहानी
राजस्थान के दौसा में हुई हत्या की ये कहानी दिल दहला देगी
  • रिश्ते के देवर से महिला के अवैध संबंध थे
  • महिला का प्रेमी देवर पेश से वकील है.
  • यूपी के आजमगढ़ निवासी शूटर से पति की हत्या करवाई.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

Rajasthan News: राजस्थान के दौसा में करीब 10 महीने पहले हुई युवक की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. युवक की पत्नी ने देवर के साथ मिलकर उसकी हत्या करवाई थी. जानकारी के मुताबिक, महिला के देवर के साथ अवैध संबंध थे और उसने पति को रास्ते से हटाने के लिए शूटर को 20 हजार रुपये में सुपारी दी थी. पुलिस ने मृतक युवक की पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है. इसके अलावा महिला के प्रेमी देवर और शूटर को पहले ही पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है. 

रोड किनारे मिला था शव

जानरकारी के अनुसार, युवक की हत्या 10 फरवरी 2025 को हुई थी. इसके बाद युवक की लाश को दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे से फेंक दिया था. शव दिल्ली-मुम्बई एक्सप्रेस-वे से करीब 200 मीटर की दूरी पर निर्माणाधीन सडक की रैलिंग के पास सड़ी हुई हालत में मिला था. मृतक की पहचान बिहार के आरा निवासी आशानन्द पाण्डे के रूप में हुई थी. उसके गर्दन पर गोली मारी गई थी. 

Latest and Breaking News on NDTV

Photo Credit: NDTV

पुलिस की जांच में पता चला कि आशानंद की पत्नी श्वेता उर्फ शिल्पी के देवर धर्मेंद्र के साथ अवैध संबंध थे. पत्नी श्वेता के अवैध की जानकारी पति आशानंद को पता चल गई थी. जिसके बाद उसने अपनी पत्नी को कई बार समझाया और संबंध तोड़ने को कहा. इसी को लेकर दोनों के बीच आए दिन झगड़ा भी होता रहता था. महिला का प्रेमी धर्मेंद्र पेशे से वकील है. उसका किसी केस को लेकर यूपी के आजमगढ़ निवासी शूटर रामसुंदर उर्फ बिट्टू से हुआ था.

20 हजार रुपये में दी थी हत्या की सुपारी

फिर उसने बार झगड़े के कारण आशानंद को रास्ते से हटाने के लिए साजिश रची और 20 हजार रुपये आशानंद की हत्या की सुपारी दे दी. पुलिस के अनुसार, आशानंद 2023 की शुरुआत में बिहार से जयपुर आया था और मजदूरी कर रहा था. इसी बीच उसकी पत्नी के रिश्ते में देवर धर्मेंद्र के साथ अवैध संबंध हो गए. 

पुलिस ने बताय़ा कि प्लान के तहत धर्मेंद्र ने जयपुर से आशानंद को गांव ले जाने के बहाने कार में बैठाया और फिर जयपुर-आगरा हाईवे से दौसा होते हुए दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर पहुंचा. उसी कार में पीछे की सीट पर शूटर बिट्टू भी बैठा था. उसने दौसा में धनावाड़ रेस्ट एरिया से पहले आशानंद के गर्दन में गोली मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई. फिर इन लोगों ने शव को एक्सप्रेस-वे से नीचें फेंक दिया. 

सैकड़ों सीसीटीवी कैमरों व तकनीकी जांच की मदद से धर्मेन्द्र कुमार शर्मा को गिरफ्तार कर लिया. साथ ही पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल कार को भी बरामद किया. इस घटना में शामिल शूटर रामसुन्दर उर्फ बिटटू को 7 दिसंबर 25 को गाजियाबाद से गिरफ्तार किया गया था. 

यह भी पढे़ं-

उदयपुर में IT कंपनी की मैनेजर से चलती कार में गैंगरेप, CEO समेत 3 लोग पर गंभीर आरोप

Rajasthan: हत्या के बाद आरोपी की चौंकाने वाली हरकत, टेंपो में शव लेकर पहुंचा अस्पताल; खूद ने पुलिस को दी सूचना 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Rajasthan News, Rajasthan Crime, Rajasthan Murder, Dausa News, Dausa Murder
Get App for Better Experience
Install Now