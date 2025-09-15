मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट (CSMI) पर कस्टम्स जोन-III ने 12 से 15 सितंबर के बीच लगातार छापेमारी कर तस्करों की कई कोशिशें नाकाम कर दीं. इस दौरान ड्रग्स, विदेशी करंसी और जंगली जानवर तक पकड़े गए.

तीन बैग में थी करेंसी

कस्‍टम्‍स ने ताशकंद से आए एक पैसेंजर के बैग से 7.1 किलो हाइड्रोपोनिक वीड (मारिजुआना) मिला. इसकी कीमत करीब 7.1 करोड़ रुपये बताई जा रही है. पैसेंजर को NDPS एक्ट के तहत अरेस्ट किया गया. कस्‍टम्‍स ने इसके अलावा जेद्दा जाने वाले तीन पैसेंजर्स के बैग से विदेशी करेंसी बरामद की है. इसका भारतीय मूल्य करीब 15.96 लाख रुपये निकला. कस्‍टम्‍स ने बैंकॉक से आए एक यात्री के बैग से 18.025 किलो हाइड्रोपोनिक वीड बरामद किया गया. इसकी अंतरराष्‍ट्रीय बाजार में कीमत करीब 18 करोड़ रुपये है. आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया.

करोड़ों की वीड बरामद

इसी फ्लाइट से आए एक और पैसेंजर से 17.975 किलो हाइड्रोपोनिक वीड मिला. कीमत भी करीब 18 करोड़ रुपये बताई जा रही है. इस यात्री को भी NDPS एक्ट में अरेस्ट किया गया है. इसी दौरान जब प्रोफाइलिंग की जा रही थी तो बैंकॉक से आए एक और यात्री से 6.049 किलो मारिजुआना कस्‍टम्‍स ने बरामद किया गया. बताया जा रहा है कि इसकी कीमत करीब 6 करोड़ रुपये है और फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है.

बैग में थे जिंदा रैपटाइल

लेकिन सबसे चौंकाने वाला केस तब सामने आया जब बैंकॉक से आए एक यात्री के बैग से कुछ जिंदा रेपटाइल मिले. इनमें 2 मीर्कैट, 2 हाय्रैक्स, 4 शुगर ग्लाइडर, 10 ग्रीन बेसिलिस्क लिजर्ड, 20 लेपर्ड टॉर्टॉइज, 12 बीयर्डेड ड्रैगन, 5 वॉटर मॉनिटर लिजर्ड समेत कई दुर्लभ प्रजातियां शामिल थीं. कुछ तो जिंदा थीं और कुछ मृत मिलीं. यात्री को कस्टम्स एक्ट और वाइल्डलाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया गया.

