विज्ञापन
विशेष लिंक

बाबा सिद्दीकी हत्याकांड: पत्‍नी ने SIT जांच की मांग को लेकर बॉम्‍बे हाई कोर्ट का खटखटाया दरवाजा

शहजीन ने आशंका व्यक्त की  है कि इस हत्या में राजनीतिक और प्रभावशाली व्यक्तियों का हस्तक्षेप है और ऐसे लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है.

Read Time: 2 mins
Share
बाबा सिद्दीकी हत्याकांड: पत्‍नी ने SIT जांच की मांग को लेकर बॉम्‍बे हाई कोर्ट का खटखटाया दरवाजा
  • बाबा सिद्दीकी हत्‍याकांड मामले में उनकी पत्‍नी शहजीन सिद्दीकी ने बॉम्‍बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.
  • बाबा सिद्दीकी की पत्नी शहजीन सिद्दीकी ने जांच के लिए विशेष जांच दल (SIT) गठन की मांग की है.
  • याचिका में मुंबई पुलिस की जांच पर गंभीर सवाल उठाते हुए दोषियों की गिरफ्तारी में विफलता का आरोप लगाया गया है.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
मुंबई :

महाराष्‍ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की हत्‍या मामले में अब उनकी पत्‍नी ने बॉम्‍बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. बाबा सिद्दीकी की पत्‍नी शहजीन सिद्दीकी ने पति के हत्याकांड की जांच के लिए विशेष जांच दल (SIT) के गठन की मांग की है. अपनी याचिका में उन्‍होंने मुंबई पुलिस की जांच पर गंभीर सवाल उठाए हैं. याचिका में आरोप लगाया गया है कि मुंबई पुलिस हत्या के असली दोषियों को पकड़ने में विफल रही है. जांच के दौरान उनके द्वारा दिए गए बयानों को नजरअंदाज किया गया. 

शहजीन सिद्दीकी ने वकील त्रिवेंद्रकुमार करनानी के माध्यम से दायर अपनी याचिका दायर की है. अपनी याचिका में शहजीन ने आशंका व्यक्त की  है कि इस हत्या में राजनीतिक और प्रभावशाली व्यक्तियों का हस्तक्षेप है और ऐसे लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है. उन्होंने दावा किया कि हत्या का आदेश गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई ने दिया था. 

पुलिस ने सभी पहलुओं की जांच नहीं की: शहजीन सिद्दीकी

शहजीन सिद्दीकी ने अपनी याचिका में आरोप लगाया है कि उन्हें अपने पति की मौत के पीछे बिल्डर लॉबी और एक नेता की संलिप्तता का गहरा संदेह है. 

याचिका में आरोप लगाया गया है, ‘‘सिद्दीकी (बाबा) हमेशा झुग्गीवासियों के हित में रहे हैं और इसलिए इलाके के कई डेवलपर्स और बिल्डर उन्हें एक बाधा मानते थे. पुलिस ने इस पहलू की कभी जांच नहीं की.''

जांच गुमराह करने वाली है: शहजीन सिद्दीकी का आरोप

साथ ही याचिका में यह भी कहा गया है कि जांच गुमराह करने वाली है और उसे बीच में ही छोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, जिसकी तुलना उन्‍होंने "खोदा पहाड़ निकला चूहा" से की है.  इस मामले की सुनवाई 11 नवंबर को होने की संभावना है. 

बाबा सिद्दीकी की 12 अक्टूबर 2024 की रात को मुंबई के बांद्रा (पूर्व) इलाके में उनके बेटे जीशान के कार्यालय के बाहर तीन हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Baba Siddiqui Murder Case, Bombay High Court, SIT Probe Demands
Get App for Better Experience
Install Now