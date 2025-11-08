- बाबा सिद्दीकी हत्याकांड मामले में उनकी पत्नी शहजीन सिद्दीकी ने बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.
- बाबा सिद्दीकी की पत्नी शहजीन सिद्दीकी ने जांच के लिए विशेष जांच दल (SIT) गठन की मांग की है.
- याचिका में मुंबई पुलिस की जांच पर गंभीर सवाल उठाते हुए दोषियों की गिरफ्तारी में विफलता का आरोप लगाया गया है.
महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की हत्या मामले में अब उनकी पत्नी ने बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. बाबा सिद्दीकी की पत्नी शहजीन सिद्दीकी ने पति के हत्याकांड की जांच के लिए विशेष जांच दल (SIT) के गठन की मांग की है. अपनी याचिका में उन्होंने मुंबई पुलिस की जांच पर गंभीर सवाल उठाए हैं. याचिका में आरोप लगाया गया है कि मुंबई पुलिस हत्या के असली दोषियों को पकड़ने में विफल रही है. जांच के दौरान उनके द्वारा दिए गए बयानों को नजरअंदाज किया गया.
शहजीन सिद्दीकी ने वकील त्रिवेंद्रकुमार करनानी के माध्यम से दायर अपनी याचिका दायर की है. अपनी याचिका में शहजीन ने आशंका व्यक्त की है कि इस हत्या में राजनीतिक और प्रभावशाली व्यक्तियों का हस्तक्षेप है और ऐसे लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है. उन्होंने दावा किया कि हत्या का आदेश गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई ने दिया था.
पुलिस ने सभी पहलुओं की जांच नहीं की: शहजीन सिद्दीकी
शहजीन सिद्दीकी ने अपनी याचिका में आरोप लगाया है कि उन्हें अपने पति की मौत के पीछे बिल्डर लॉबी और एक नेता की संलिप्तता का गहरा संदेह है.
याचिका में आरोप लगाया गया है, ‘‘सिद्दीकी (बाबा) हमेशा झुग्गीवासियों के हित में रहे हैं और इसलिए इलाके के कई डेवलपर्स और बिल्डर उन्हें एक बाधा मानते थे. पुलिस ने इस पहलू की कभी जांच नहीं की.''
जांच गुमराह करने वाली है: शहजीन सिद्दीकी का आरोप
साथ ही याचिका में यह भी कहा गया है कि जांच गुमराह करने वाली है और उसे बीच में ही छोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, जिसकी तुलना उन्होंने "खोदा पहाड़ निकला चूहा" से की है. इस मामले की सुनवाई 11 नवंबर को होने की संभावना है.
बाबा सिद्दीकी की 12 अक्टूबर 2024 की रात को मुंबई के बांद्रा (पूर्व) इलाके में उनके बेटे जीशान के कार्यालय के बाहर तीन हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी.
