कौन हैं रितु तावड़े, जो मुंबई की नई मेयर होंगी, BJP ने खेला 3M कार्ड

Ritu Tawde Mumbai Mayor Post: बीएमसी चुनाव नतीजों में बीजेपी गठबंधन की जीत के बाद मुंबई मेयर पद पर घमासान जारी था. आज बीजेपी ने मुंबई मेयर पद के लिए अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है. शिंदे की शिवसेना को उपमहापौर का पद मिला है.

  • मुंबई मेयर पद के लिए भारतीय जनता पार्टी ने रितु तावड़े को अपना उम्मीदवार घोषित किया है
  • बीएमसी चुनाव नतीजों के बाद मुंबई मेयर पद पर चल रहा विवाद आज खत्म होने की संभावना है
  • रितु तावड़े BJP की सीनियर कॉर्पोरेटर हैं,वह 2012 में वार्ड नंबर 127 से जीती थीं
मुंबई:

मुंबई में बीएमसी मेयर चुनाव को लेकर तस्वीर आज साफ हो गई. शिवसेना शिंदे गुट के साथ गठबंधन पर मुहर लगाते हुए बीजेपी ने मेयर पद के लिए सीनियर नगरसेवक रितु तावड़े के नाम का ऐलान कर दिया. मुंबई में उप महापौर का पद शिवसेना शिंदे के खाते में जाएगा. पार्टी ने संजय घाटी को अपना उम्मीदवार बनाया है. दोनों ही प्रत्याशियों ने शनिवार को नामांकन के आखिरी दिन अपना पर्चा दाखिल किया. रितु तावड़े बीजेपी की सीनियर कारपोरेटर हैं और तीन बार अलग-अलग वार्डों से चुनाव जीत चुकी हैं.

बीजेपी ने रितु तावड़े को उम्मीदवार बनाकर 3M कार्ड खेला है, वो मराठी है, महिला हैं और सीनियर होने के कारण मुंबई भाजपा की महारथी भी हैं. घाटकोपर ईस्ट और वेस्ट इलाके में शिवसेना यूबीटी से कड़ी टक्कर होने को देखते हुए इसे बीजेपी का मास्टरकार्ड माना जा रहा है. मुंबई में मेयर पद महिलाओं के लिए आरक्षित होने के साथ ही उन्हें इस पद का प्रबल दावेदार माना जा रहा था. रितु तावड़े के नाम के ऐलान के साथ बीजेपी ने मराठी व्यक्ति को मेयर बनाने का अपना वादा पूरा किया है. साथ ही शिवसेना यूबीटी और मनसे की आलोचनाओं पर भी विराम लगा दिया है.

यह भी पढ़ें- रितु तावड़े होंगी BMC मेयर चुनाव में BJP उम्मीदवार, शिवसेना शिंदे को मिला उप महापौर पद

मुंबई की नई मेयर रितु तावड़े?

मुंबई में उप महापौर का पद शिवसेना शिंदे के खाते में जाएगा.पार्टी ने संजय घाटी को अपना उम्मीदवार बनाया है.दोनों ही प्रत्याशियों ने शनिवार को नामांकन के आखिरी दिन अपना पर्चा दाखिल किया.रितु तावड़े बीजेपी की सीनियर कारपोरेटर हैं और तीन बार अलग-अलग वार्डों से चुनाव जीत चुकी हैं.साल 2012 में उन्होंने वार्ड नंबर 127 से जीत हासिल की थी. रितु तावड़े पहली बार 2017 में घाटकोपर के वार्ड नंबर 121 से चुनी गई थीं. इसके बाद वह 2025 के चुनाव में वार्ड नंबर 132 से भी जीत हासिल कर चुकी हैं. इसके अलावा वह मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की एजुकेशन कमिटी की चेयरमैन रह चुकी हैं.

शिवसेना की मांग पर बीजेपी की हां

बता दें कि भारतीय जनता पार्टी बीएमसी इलेक्शन नतीजों के बाद ही यह तय कर चुकी थी कि मुंबई के मेयर पद पर बीजेपी का उम्मीदवार ही बैठेगा. इसके बाद शिंदे की शिवसेना की मांग थी कि मुंबई का उपमहापौर पद उनको मिले. भाजपा ने उनकी ये मांग मान ली है, जिसके बाद शिवसेना की ओर से संजय घाटी को डिप्टी मेयर होंगे. सीटों के गणित की बात करें तो बहुमत के लिए जरूरी 114 सीटों के लिए बीजेपी और शिंदे की शिवसेना को जरूरी 89 और 29 सीटें  मिली थीं. हालांकि कुछ दिनों पहले उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने भी  मुंबई मेयर पद के लिए अपना उम्मीदवार घोषित करने की बात की थी.

