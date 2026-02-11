बीजेपी की रितु तावड़े बनीं मुंबई की नई मेयर, शिवसेना के संजय घाडी बने डिप्टी मेयर

बीएसी चुनाव नतीजों के बाद सबसे ज्यादा नजर मुंबई के मेयर पद को लेकर थी. बीजेपी ने जीत के बाद बता दिया था कि मुंबई का मेयर उन्हीं का होगा. आज वो बात आधिकारिक रूप से भी सच हो गई. रितु तावड़े मुंबई की नई मेयर होंगी तो वहीं एकनाथ शिंदे की शिवसेना के नेता संजय घड़ी डिप्टी मेयर का पद संभालेंगे. दोनों को निर्विरोध चुना गया है.

बीजेपी में खुशी की लहर

मुंबई के बीजेपी अध्यक्ष अमित सताम ने कहा कि 44 साल बाद बीएमसी में बीजेपी का मेयर बनने जा रहा है.मुंबई की जनता ने शहर के विकास के लिए महायुति पर भरोसा किया है.महायुति का मेयर और डिप्टी मेयर आज नियुक्त किए जाएंगे.

आज बहुत हर्ष की बात है की मुंबई महानगर पालिका में हमारी बीजेपी शिवसेना महागुरु की महापौर श्रीमती रितु तावड़े जिनका बिनविरोध चुनाव हुआ है और साथ ही में उपमहापौर के तौर पर संजय घड़ी का चुनाव हुआ है.इन्हें बढ़ाई है.हमने अब तक जानता से जो वादे किए थे उसे पूरा करना का काम महायुति करेगी.रितु तावड़े को प्रशासन की समझ है.जनता को समझती हैं.मुझे पूरा विश्वास है की महानगरपालिका का काम को अच्छे से करेंगी.जन जन के लिए विकास का कार्य किया जा रहा है.

