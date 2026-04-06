विज्ञापन
विशेष लिंक
WAR UPDATE

एक पड़ताल: क्यों लाशों का डंपिंग यार्ड बना मुंबई से सटा वसई-विरार, 16 दिनों में मिल चुके हैं 6 शव!

Dead Body Dumping Ground: मुंबई-अहमदाबाद राजमार्ग पर स्थित विरार फाटा के पास कचरे के ढेर में सड़ी-गली अवस्था में मिली अज्ञात लाश अधेड़ उम्र की है. सफेद दाढ़ी वाले  व्यक्ति की मौत की वजह अभी साफ नहीं हुई है. संभावना है कि मौत की वजह सड़क दुर्घटना या हत्या हो सकती है. फिलहाल पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है.

Read Time: 4 mins
Share

Dead Body Recovered: राजधानी मुंबई से सटे वसई-विरार में पिछले 16 दिनों में 6 शव मिलने से इलाके में दहशत है. डेड बॉडीज डंपिंग ग्राउंड में तब्दील हो चुके वसई-विरार इलाके में पिछले 16 दिन में 6 लाशें बरामद होने से प्रशासन में हड़कंप है. कहीं सिर कटी लाश तो कहीं सड़े-गले शव मिलने से सवाल उठ रहे हैं. बड़ी बात यह है कि वसई-विरार में लाशों के मिलने का सिलसिला पिछले 16 दिनों से थमने का नाम नहीं ले रहा है.

मुंबई-अहमदाबाद राजमार्ग पर स्थित विरार फाटा के पास कचरे के ढेर में सड़े-गले अवस्था में मिले एक अज्ञात अधेड़ की लाश पुलिस के लिए चुनौती बन गया है. सफेद दाढ़ी वाले  व्यक्ति की मौत की वजह अभी साफ नहीं हुई है. संभावना है कि मौत की वजह सड़क दुर्घटना या हत्या हो सकती है. फिलहाल पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है.

ये भी पढ़ें-बेटे के सामने लोहे के रॉड से पीटकर पत्नी को मारा, फिर जंगल में फेंक आया शव, मासूम ने बताया पिता का खौफनाक सच!

रविवार शाम फिर एक अज्ञात का शव मिलने से मचा हड़कंप

रिपोर्ट के मुताबिक रविवार शाम फिर एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से मुंबई में दहशत का माहौल है. मुंबई-अहमदाबाद राजमार्ग पर स्थित विरार फाटा के पास कचरे के ढेर में मिले सड़े-गले अज्ञात शव की उम्र 45 से 50 वर्ष के बीच बताई जा रही है. सूचना मिलते ही मांडवी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. 

Latest and Breaking News on NDTV

इलाके में लगातार शव मिलने से स्थानीय नागरिकों में असुरक्षा

गौरतलब है वसई-विरार-नालासोपारा क्षेत्र में शव मिलने की घटनाओं का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है. पिछले कुछ दिनों में इस तरह की घटनाओं में लगातार बढ़ोतरी हुई है, जिससे स्थानीय नागरिकों में सुरक्षा को लेकर गहरी चिंता देखी जा रही है. 21 मार्च को शिरवली (विरार-पूर्व) में महिला का सड़ा-गला शव बरामद किया, जबकि 5 अप्रैल को विरार-फाटा में पुलिस ने 45-50 उम्र के एक अज्ञात अधेड़ की लाश बरामद की है.

ये भी पढ़ें-गले के आर- पार हुआ 11 इंच लंबा सरिया, डाक्टरों की टीम ने जटिल ऑपरेशन कर सफलतापूर्वक निकाला

मुंबई का वसई-विरार का बड़ा हिस्सा तटीय है, जहां झाड़ियों व खुले मैदानों की भरमार है, जहां शवों को छिपाना आसान होता है. पुलिस का मानना है कि कई मामलों में अपराधी इस सुनसान इलाके में शवों को ठिकाने लगाने के लिए उपयोग करते हैं. अपराधी इस इलाके को कम रोशनी वाली सड़कें और अपर्याप्त सीसीटीवी कैमरों के चलते को चुनते है.

ये भी पढ़ें-VIDEO: शहर में लड़की घुमा रहा था, रंगेहाथ पकड़ा गया युवक...परिजनों ने पकड़कर धुन दिया

विरार-पूर्व में सबसे पहले मिला एक महिला का सड़ा-मिला शव

पुलिस के मुताबिक गत 21 मार्च 2026 को विरार पूर्व के शिरवली इलाके में पहला शव एक महिला का मिला, जो बेहद ही सड़ी-गली अवस्था में बरामद किया गया था. पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि पति ने ही हत्या को अंजाम दिया था. आरोपी पति और उसके साथी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. दूसरी लाश 23–24 मार्च नालासोपारा (धानिवबाग) से लापता हुई 6 वर्षीय बच्ची की एक कुएं में मिली थी. मासूम की मौत की सही वजह साफ नहीं है.

नालासोपारा में बरामद हुआ था एक अज्ञात का सिर कटा शव

बीते 26–27 मार्च 2026 पेल्हार फाटा (नालासोपारा) इलाके में एक व्यक्ति का सिर कटा हुआ शव बरामद हुआ. मार्च अंत में नालासोपारा पश्चिम (डी-मार्ट परिसर) के पास एक नाले में एक महिला का शव मिला. 30–31 मार्च को फूलपाड़ा (विरार) में एक अन्य अज्ञात का शव मिला. वहीं, विरार फाटा (राजमार्ग) में 45-50 वर्षीय अज्ञात पुरुष का सड़ा-गला शव मिला है. यानी 21 मार्च से 5 अप्रैल के बीच अब तक 6 शव बरामद हो चुके हैं.

ये भी पढ़ें-अनोखी परंपरा: पुजारी की लात लाती है सौभाग्य, अप्रैल महीने में हर साल Kick खाने मंदिर पहुंचते हैं हजारों लोग

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Vasai-Virar News, Adjacent To Mumbai, Maharashtra Crime, Six Bodies Recovered
Get App for Better Experience
Install Now