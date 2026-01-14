BJP के स्टीकर वाले तिल के लड्डू बांटने पर बवाल, उद्धव सेना ने रुकवाया रिक्शा, चुनाव आयोग तक पहुंचा मामला

मुंबई के नजदीक नालासोपारा पूर्व के प्रभाग क्रमांक 15 में BJP के स्टिकर लगे तिल के लड्डू बांटने को लेकर सियासी हंगामा खड़ा हो गया है. चुनाव आचार संहिता लागू होने के बावजूद मतदाताओं को लुभाने के लिए उपहार बांटने का आरोप लगाते हुए शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के कार्यकर्ताओं ने लड्डू ले जा रहे रिक्शा को रोककर कड़ा विरोध जताया.

कार्यकर्ताओं में तीखी बहस

इस घटना के बाद BJP और शिवसेना (UBT) के कार्यकर्ताओं के बीच तीखी बहस हो गई.

जब्त हुआ रिक्शा

सूचना मिलते ही चुनाव अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच के दौरान लड्डुओं के पैकेट पर भाजपा के स्टिकर पाए जाने पर रिक्शा को जब्त कर लिया गया.

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि चुनाव नियमों के उल्लंघन की जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

पिंपरी-चिंचवड़ में वॉशिंग मशीन जब्त

ऐसी ही मामला पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका में भी सामने आया. चुनाव के दौरान मतदाताओं को वॉशिंग मशीन बांटे जाने की सूचना मिलने के बाद चुनावी उड़नदस्ता ने कार्रवाई करते हुए कुल 19 वॉशिंग मशीन जब्त की हैं.

वोटर्स को लुभाने की हो रही कोशिश

मतदान में अब केवल कुछ ही घंटे बाकी हैं और प्रचार बंद होने के बावजूद मतदाताओं को अलग-अलग तरीकों से लुभाने की घटनाएं सामने आ रही हैं. यह मामला उसी का एक हिस्सा माना जा रहा है.

इसके अलावा पुणे और पिंपरी-चिंचवड इलाके में मतदाताओं को लुभाने के लिए चांदी की वस्तुएं बांटे जाने की भी जानकारी सामने आ रही है, जिसकी प्रशासन द्वारा जांच की जा रही है.

कल शाम थम गया प्रचार

बता दें कि महाराष्ट्र में 29 नगर निगमों के चुनावों के लिए ज़ोरदार प्रचार अभियान कल शाम समाप्त हो गया. सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों और नेताओं ने अंतिम दिन मतदाताओं को लुभाने के लिए जोर शोर से प्रचार अभियान किया.

कल होना है मतदान

इन 29 नगर निगमों के लिए मतदान कल होगा. चुनावों के मद्देनजर शेयर बाजार कल बंद रहेंगे. राज्य प्रशासन ने पुष्टि की है कि सुचारू और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं.