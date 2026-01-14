विज्ञापन
विशेष लिंक

BJP के स्टीकर वाले तिल के लड्डू बांटने पर बवाल, उद्धव सेना ने रुकवाया रिक्शा, चुनाव आयोग तक पहुंचा मामला

नालासोपारा पूर्व के प्रभाग 15 में BJP के स्टिकर लगे तिल के लड्डू बांटने पर सियासी विवाद हुआ. चुनाव आचार संहिता लागू होने के बावजूद उपहार बांटने का आरोप लगाते हुए शिवसेना (UBT) कार्यकर्ताओं ने रिक्शा रोका और विरोध किया. दोनों दलों में बहस के बाद चुनाव अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर लड्डू से भरे रिक्शा को जब्त कर लिया.

Read Time: 3 mins
Share
BJP के स्टीकर वाले तिल के लड्डू बांटने पर बवाल, उद्धव सेना ने रुकवाया रिक्शा, चुनाव आयोग तक पहुंचा मामला
महाराष्ट्र में तिल के लड्डू के पैकेट पर भाजपा का स्टीकर लगा मिला तो उद्धव सेना के कार्यकर्ताओं ने ऑटो रुकवा दिया.
Screengrab

मुंबई के नजदीक नालासोपारा पूर्व के प्रभाग क्रमांक 15 में BJP के स्टिकर लगे तिल के लड्डू बांटने को लेकर सियासी हंगामा खड़ा हो गया है. चुनाव आचार संहिता लागू होने के बावजूद मतदाताओं को लुभाने के लिए उपहार बांटने का आरोप लगाते हुए शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के कार्यकर्ताओं ने लड्डू ले जा रहे रिक्शा को रोककर कड़ा विरोध जताया.

कार्यकर्ताओं में तीखी बहस

इस घटना के बाद BJP और शिवसेना (UBT) के कार्यकर्ताओं के बीच तीखी बहस हो गई. 

जब्त हुआ रिक्शा

सूचना मिलते ही चुनाव अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच के दौरान लड्डुओं के पैकेट पर भाजपा के स्टिकर पाए जाने पर रिक्शा को जब्त कर लिया गया. 

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि चुनाव नियमों के उल्लंघन की जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

यह भी पढ़ें- पुणे में वोटर्स को लुभाने की अनोखी कोशिश... वॉशिंग मशीन और चांदी के बर्तन बांटकर वोट मांगने का खेल!

पिंपरी-चिंचवड़ में वॉशिंग मशीन जब्त

ऐसी ही मामला पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका में भी सामने आया. चुनाव के दौरान मतदाताओं को वॉशिंग मशीन बांटे जाने की सूचना मिलने के बाद चुनावी उड़नदस्ता ने कार्रवाई करते हुए कुल 19 वॉशिंग मशीन जब्त की हैं.

वोटर्स को लुभाने की हो रही कोशिश

मतदान में अब केवल कुछ ही घंटे बाकी हैं और प्रचार बंद होने के बावजूद मतदाताओं को अलग-अलग तरीकों से लुभाने की घटनाएं सामने आ रही हैं. यह मामला उसी का एक हिस्सा माना जा रहा है.

इसके अलावा पुणे और पिंपरी-चिंचवड इलाके में मतदाताओं को लुभाने के लिए चांदी की वस्तुएं बांटे जाने की भी जानकारी सामने आ रही है, जिसकी प्रशासन द्वारा जांच की जा रही है.

यह भी पढ़ें-  मुंबई में अब वड़ा पाव पर पॉलिटिक्स, फडणवीस के वार पर सामना में पलटवार

कल शाम थम गया प्रचार

बता दें कि महाराष्ट्र में 29 नगर निगमों के चुनावों के लिए ज़ोरदार प्रचार अभियान कल शाम समाप्त हो गया. सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों और नेताओं ने अंतिम दिन मतदाताओं को लुभाने के लिए जोर शोर से प्रचार अभियान किया.

कल होना है मतदान

इन 29 नगर निगमों के लिए मतदान कल होगा. चुनावों के मद्देनजर शेयर बाजार कल बंद रहेंगे. राज्य प्रशासन ने पुष्टि की है कि सुचारू और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Maharashtra, Maharashtra Local Body Polls, Maharashtra Local Body Election, Maharashtra Election
Get App for Better Experience
Install Now