पुणे में वोटर्स को लुभाने की अनोखी कोशिश... वॉशिंग मशीन और चांदी के बर्तन बांटकर वोट मांगने का खेल!

पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका चुनाव के दौरान मतदाताओं को वॉशिंग मशीन बांटे जाने की सूचना मिलने के बाद चुनावी उड़नदस्ता ने कार्रवाई करते हुए कुल 19 वॉशिंग मशीन जब्त की हैं.

चुनावी उड़नदस्ते को मिली थी शिकायत

कल सुबह करीब 10:30 बजे रहाटणी इलाके के गणराज कॉलनी में मतदाताओं को वॉशिंग मशीन बांटे जाने की शिकायत चुनावी उड़नदस्ता को मिली थी. शिकायत के आधार पर तुरंत कार्रवाई करते हुए उड़नदस्ता ने मौके पर पहुंचकर 19 वॉशिंग मशीन जब्त कीं. इस मामले में कालेवाड़ी पुलिस थाने में शिकायत दर्ज की गई है और आगे की जांच जारी है.

वोटर्स को लुभाने की हो रही कोशिश

मतदान में अब केवल कुछ ही घंटे बाकी हैं और प्रचार बंद होने के बावजूद मतदाताओं को अलग-अलग तरीकों से लुभाने की घटनाएं सामने आ रही हैं. यह मामला उसी का एक हिस्सा माना जा रहा है.

इसके अलावा पुणे और पिंपरी-चिंचवड इलाके में मतदाताओं को लुभाने के लिए चांदी की वस्तुएं बांटे जाने की भी जानकारी सामने आ रही है, जिसकी प्रशासन द्वारा जांच की जा रही है.

कल शाम थम गया प्रचार

बता दें कि महाराष्ट्र में 29 नगर निगमों के चुनावों के लिए ज़ोरदार प्रचार अभियान कल शाम समाप्त हो गया. सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों और नेताओं ने अंतिम दिन मतदाताओं को लुभाने के लिए जोर शोर से प्रचार अभियान किया.

कल होना है मतदान

इन 29 नगर निगमों के लिए मतदान कल होगा. चुनावों के मद्देनजर शेयर बाजार कल बंद रहेंगे. राज्य प्रशासन ने पुष्टि की है कि सुचारू और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं.

