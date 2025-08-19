विज्ञापन
बारिश में मुंबई का बुरा हाल, ठाणे में सड़कों पर पर तैरने लगे सांप...खौफनाक VIDEO

महाराष्ट्र में बारिश से हाहाकार मचा हुआ है, हर तरफ बस पानी ही पानी नजर आ रहा है. ठाणे के गांव में तो हालत ये है कि सड़कों और गलियों में भरे पानी में सांप तैरते नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से लोग बाहर तो छोड़िए अपने घरों में भी डरे हुए हैं.

बारिश में मुंबई का बुरा हाल, ठाणे में सड़कों पर पर तैरने लगे सांप...खौफनाक VIDEO
सड़क पर पानी में तैरता हुआ सांप
  • महाराष्ट्र में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण मुंबई से ठाणे तक पानी ही पानी
  • ठाणे के दैघर गांव में जलभराव से घरों में पानी घुस गया है और गलियों में सांप रेंगते दिखे
  • बारिश में आसपास के जंगलों से सांप रिहायशी इलाकों में आने लगे हैं जिससे लोग डर गए हैं
ठाणे:

महाराष्ट्र में बारिश आफत बनकर बरस रही है. मुंबई से लेकर ठाणे तक हर जगह पानी से पूरी तरह तरबतर हो चुकी है. सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि भारी बारिश में सड़कों और घरों में भरे पानी में सांप तैरते नजर आ रहे हैं. दैघर गांव, जो ठाणे नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत आता है, वहां कई घरों में पानी घुस गया है और गलियों में जमा पानी में सांप तैरते हुए देखे गए हैं, जिससे स्थानीय लोग सहम गए हैं. बारिश के मौसम में आसपास के जंगलों से निकलकर सांप रिहायशी इलाकों में घुस आए है, जिसकी वजह से लोग डरे हुए हैं.

ये भी पढ़ें : मुंबई से ठाणे तक थमी लोकल की रफ्तार, हाईवे पर सैलाब, मेट्रो तक पानी-पानी

सड़कों पर तैर रहे सांप, लोग सहमे

बारिश की वजह से ज्यादातर नालों का पानी सड़कों पर आ चुका है और जल निकासी की व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है. हर जगह पानी ही पानी भरा हुआ नजर आ रहा है. ठाणे के दैघर के निवासी अब अपने घरों में भी सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं. बच्चों और बुजुर्गों तक हर कोई डरा हुआ है क्योंकि सांपों की मौजूदगी से खतरा और बढ़ गया है. तेज बारिश ने लोगों की हालत खराब कर दी है, लोगों का कहना है कि जलभराव की समस्या हर साल आती है और इस बार हालात और भी गंभीर हैं.

ये भी पढ़ें : तबाही की तस्वीरें: मुंबई से ठाणे तक सड़कें बनी दरिया, लोकल की रफ्तार पर ब्रेक, नांदेड में मौसम का त्राहिमाम

महाराष्ट्र में बारिश से आफत

महाराष्ट्र में चौथे दिन लगातार भारी बारिश का सिलसिला जारी है. इससे आम लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. इस भारी बारिश की वजह से लोगों को अपने दैनिक कार्यों को करने में दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है. बारिश तक तो स्थिति ठीक थी, लेकिन इस बारिश की वजह से हुए जलभराव ने मुंबई के लोगों का जीना दूभर कर दिया है. लोकल की रफ्तार पर भी ब्रेक लग गया है.

