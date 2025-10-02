दशहरे पर मुंबई में राजनीतिक ताकत दिखाएंगे उद्धव और शिंदे, किसानों के इस दर्द पर करेंगे बात

दशहरे का उत्सव महाराष्ट्र में भी खास होने वाला है. शिवसेना के दोनों धड़े गुरुवार को मुंबई में एक साथ दशहरा रैलियां करेंगे. इन रैलियों के बहाने दोनों ही गुट नगर निगम चुनाव से पहले अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं. उद्धव ठाकरे की शिवसेना (यूबीटी) की दशहरा रैली दादर पश्चिम स्थित शिवाजी पार्क में शाम 5 बजे से शुरू करेगी. शिवाजी पार्क में शिवसेना की दशहरा रैली की पुरानी परंपरा रही है. इसकी शुरुआत 1966 में शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे के समय में हुई थी, जो आज भी जारी रहेगी.

एकनाथ शिंदे की आज दशहरा रैली

वहीं एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना गोरेगांव स्थित नेस्को प्रदर्शनी केंद्र में शाम 6 बजे दशहरा रैली आयोजित करेगी. एकनाथ की शिवसेना ने पहले आज़ाद मैदान में कार्यक्रम करना चाहती थी, लेकिन भारी बारिश की वजह से जलभराव के बाद आयोजन स्थल बदल दिया गया. एकनाथ शिंदे ने कहा कि दशहरा के कार्यक्रम में किसानों और बाढ़ प्रभावित परिवारों के लिए दान की अपील भी की जाएगी.

दोनों ही गुटों की इन रैलियों को आगामी स्थानीय निकाय (खासकर बीएमसी) चुनावों से पहले बड़े जन-आंदोलन के रूप में देखा जा रहा है. इस दौरान दोनों ही एक-दूसरे की तीखी आलोचना के साथ-साथ मराठी अस्मिता, बाढ़ राहत और विकास के लिए व्यापक अपीलें शामिल रैली में शामिल रख सकते हैं.

उद्धव के दशहरा भाषण में क्या होगा खास?

दशहरा रैली से पहले उद्धव ठाकरे ने बता दिया कि उनके भाषण में क्या खास होगा. उन्होंने कहा कि उनका भाषण महंगाई, बेरोजगारी और बाढ़ राहत जैसे मुद्दों से निपटने पर केंद्रित होगा. रैली से एक दिन पहले आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उद्धव ठाकरे ने महायुति सरकार पर हमला बोलते हुए उस पर बेरोजगारी, महंगाई और ग्रामीण क्षेत्रों में संकट जैसे प्रमुख मोर्चों पर जनता के दर्द को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि पार्टी का दशहरा कार्यक्रम महज एक सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं बल्कि लोगों की आवाज बनेगा.

शिवाजी पार्क में ही होगी उद्धव की दशहरा रैली

उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि शिवाजी पार्क में होने वाली यह रैली शिवसेना की विरासत पर उनके गुट के दावे की पुष्टि करेगी. पार्टी सूत्रों के मुताबिक, उद्धव ठाकरे दशहरा रैली के मंच पर राज ठाकरे के साथ संभावित गठबंधन पर अपना रुख साफ कर सकते हैं. हालांकि रैली में कोई औपचारिक घोषणा होने की उम्मीद नहीं है. वहीं राज ठाकरे भी उद्धव की दशहरा रैली में शामिल हो सकते हैं, हालांकि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.

शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि यह रैली ऐतिहासिक होगी, जबकि शिंदे की रैली से सिर्फ़ धुआं ही निकलेगा.वहीं

शिंदे गुट के लिए, इस रैली को न सिर्फ राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन के रूप में, बल्कि सामाजिक प्रतिबद्धता, खासकर बाढ़ राहत और किसानों की सहायता के संदर्भ में, एक अभ्यास के रूप में भी देखा जा रहा है.