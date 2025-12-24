विज्ञापन
BMC चुनाव में कितनी-कितनी सीटों पर लड़ेंगे उद्धव और राज ठाकरे, ये है सीटों का फॉर्मूला

Raj Thackeray and Uddhav Thackeray: बृहन्मुंबई महानगर पालिका चुनाव के पहले उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी और राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के बीच गठबंधन का ऐलान हो गया है. दोनों दलों के सीटों के बंटवारे का फॉर्मूला भी सामने आया है.

BMC चुनाव में कितनी-कितनी सीटों पर लड़ेंगे उद्धव और राज ठाकरे, ये है सीटों का फॉर्मूला
महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव से पहले राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे ने 20 साल बाद सियासी गठजोड़ किया है
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को बीएमसी में मात्र 12 सीटें मिलने की संभावना जताई जा रही है
उद्धव ठाकरे ने शिवसेना शिंदे गुट पर हमला करते हुए उनके खिलाफ सख्त रुख अपनाया है
मुंबई:

महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव के पहले राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे साथ आ गए हैं. ठाकरे गुट और MNS के बीच संभावित सीट बंटवारे का फॉर्मूला ये है. मुंबई में प्रतिष्ठित BMC चुनाव के लिए शिवसेना यूबीटी और मनसे के बीच गठबंधन में बड़ा हिस्सा उद्धव ठाकरे के पास ही आने वाला है. दोनों ठाकरे बंधुओं के बीच 20 साल बाद सियासी गठजोड़ हुआ है. राज ठाकरे ने 2006 में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना नाम से अलग पार्टी बना ली थी. उन्होंने मराठी मानुष के नाम पर आक्रामक रुख अपनाया, लेकिन उत्तर भारतीयों के तीखे विरोध के कारण राज ठाकरे को काफी झटका लगा.  

* शिवसेना (UBT): 145 से 150 सीटें
* मनसे (MNS): 65 से 70 सीटें
* राष्ट्रवादी कांग्रेस (शरद पवार गुट): 10 से 12 सीटें

उद्धव-राज गठबंधन में मराठी बहुल इलाकों को लेकर विवाद सुलझ गया है, यह अभी देखना होगा.  शरद पवार गुट को बीएमसी में महज 12 सीटें मिल सकती हैं. मुंबई के मराठी बहुल इलाके दादर, माहिम, विक्रोली, भांडुप, को लेकर पेंच फंसा था, पर अब बात लगभग बन चुकी है.पुणे, नवी मुंबई, ठाणे महापालिकाओं पर बात चल रही है. नासिक महापालिका के लिए भी लगभग सीटें तय हैं. मुंबई -BMC की लेकर सूत्रों में अनुसार पता चल रहा है की कुल 227 सीटों में से उद्धव ठाकरे की पार्टी करीब 145 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार सकती है.

राज ठाकरे के नेतृत्व वाली MNS करीब 70 सीटों पर लड़ सकती है. महाविकास अघाड़ी के सहयोगी दल शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस के लिए सिर्फ करीब 12 सीटें छोड़ने की तैयारी दिखाई दे रही है.मुंबई के मराठी बहुल इलाके दादर, माहिम, विक्रोली, भांडुप, को लेकर पेंच फँसा था, पर अब बात बन चुकी है.पुणे, नवी मुंबई, ठाणे महापालिकाओं पर बात चल रही है. नासिक महापालिका पर भी लगभग सीटें तय हैं.

मुंबई में राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे ने बुधवार को एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की. हमने मुंबई के लिए काफी संघर्ष किया है. महाराष्ट्र को लेकर हमारी विचारधारा एक है और हम साथ साथ हैं. मराठी लोगों का बलिदान हमें याद रखना होगा. मुंबई को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हम इसे महाराष्ट्र से अलग नहीं होने देंगे. हमारी लड़ाई से मुंबई को नुकसान पहुंचा है. 

ठाकरे बंधुओं ने शिवसेना UBT और मनसे के बीच गठबंधन का ऐलान किया. उद्धव ठाकरे ने कहा, हम दोनों भाई एकजुट होकर खड़े हैं और आगे भी साथ ही रहेंगे. दिल्ली में बैठे लोग हमें तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, इस बार हमें अलग नहीं होना है.ऐसा हुआ तो यह हमारे पूर्वजों की कुर्बानियों का अपमान होगा.

ठाकरे बंधुओं के आखिरी चुनाव के बीजेपी के तीखे हमले को राज ठाकरे ने टाल दिया. उन्होंने कहा, महाराष्ट्र का अगला महापौर मराठी व्यक्ति होगा और हमारे गठबंधन से होगा. कांग्रेस के अकेले जाने के फैसले पर उन्होने कहा कि अब इस पर क्या कहा जाए. ठाकरे ने कहा, भाजपा को यह तय करने दो कि उनकी क्या रणनीति है, हम तय करेंगे कि मराठी लोग क्या चाहते हैं.

कोई भी मराठी मानुष हमारे साथ आ सकता है. उद्धव ठाकरे ने कहा कि हमारा एक परिवार है, बंद कमरे में बैठक की कोई ज़रूरत नहीं है.शिवसेना के एकनाथ शिंदे गुट पर हमला करते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा,  महाराष्ट्र में बच्चा चोर गैंग एक्टिव है, दो शख्स हैं जो नेताओं को उठा ले जा रहे हैं. कई सालों से सब इस दिन का इंतजार कर रहे थे. नाशिक महानगर पालिका में भी हमारे गठबंधन में सीटों का बंटवारा भी हो चुका है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

Raj Thackeray And Uddhav Thackeray, BMC Election 2026, Mumbai Politics, Mumbai News, BMC Chunav News
