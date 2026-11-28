शिवसेना संसदीय दल ने शनिवार को एक सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित कर महिलाओं के आरक्षण से जुड़े आगामी परिसीमन विधेयक का समर्थन किया है. इस विधेयक को संसद के विशेष सत्र में पेश किया जाना है. यह निर्णय मुंबई में पार्टी प्रमुख और महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में हुई एक बैठक में लिया गया, जिसमें शिवसेना के सभी 15 सांसद शामिल हुए. उपमुख्यमंत्री शिंदे ने पार्टी के सभी सांसदों को रविवार को दिल्ली पहुंचने का निर्देश दिया, ताकि वे इस कदम का मजबूती से समर्थन कर सकें. इस प्रस्ताव की प्रतियां लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के वरिष्ठ नेताओं को भेजी जाएंगी.

डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के आवास पर हुई बैठक

यह बैठक मुंबई में उपमुख्यमंत्री शिंदे के आधिकारिक आवास 'नंदनवन' में हुई. शिवसेना के सांसद श्रीकांत शिंदे, श्रीरंग अप्पा बारणे, संदीपन भुमरे, नरेश म्हस्के, रवींद्र वायकर, धैर्यशील माने, ओमराजे निंबालकर, नागेश पाटिल अष्टिकर, संजय देशमुख, संजय जाधव, भाऊसाहेब वाकचौरे और ज्योति वाघमारे व्यक्तिगत रूप से शामिल हुए, जबकि केंद्रीय मंत्री प्रतापराव जाधव, सांसद मिलिंद देवरा और सांसद संजय दीना पाटिल वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जुड़े.

लोकसभा में 30 नवंबर से और राज्यसभा में 2 दिसंबर से संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है, जिसमें केंद्र सरकार संविधान संशोधन और परिसीमन से जुड़ा विधेयक पेश करने की योजना बना रही है.

शिंदे बोले- परिसीमन से मजबूत होगी महाराष्ट्र की आवाज

बैठक में दी गई जानकारी के अनुसार, इस कदम से महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का रास्ता साफ होगा, लोकसभा की कुल सदस्य संख्या 543 से 50 प्रतिशत बढ़कर 815 हो जाएगी और महाराष्ट्र की लोकसभा सीटों की संख्या 48 से बढ़कर 72 हो जाएगी. उपमुख्यमंत्री शिंदे ने कहा कि इससे दिल्ली में महाराष्ट्र की आवाज और मजबूत होगी.

राष्ट्र सर्वोपरि ही शिवसेना का मूल सिद्धांतः शिंदे

एकनाथ शिंदे ने कहा कि शिवसेना-भाजपा गठबंधन में उनकी पार्टी आज भी अपने संस्थापक बालासाहेब ठाकरे के उस सिद्धांत का पालन कर रही है, जिसमें राष्ट्रीय हित को सबसे ऊपर रखा जाता है. उन्होंने जोर देकर कहा कि 'राष्ट्र सर्वोपरि' ही शिवसेना का मूल सिद्धांत है और एनडीए में अपनी पार्टी की स्थिति का भी जिक्र किया.

शिवसेना के लोकसभा में 12 तो राज्यसभा में दो सांसद

प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में हुई आर्थिक वृद्धि का जिक्र करते हुए उपमुख्यमंत्री शिंदे ने कहा कि शिवसेना के सभी 15 सांसद (लोकसभा में 13 और राज्यसभा में 2) दोनों सदनों में इस विधेयक के पक्ष में वोट देंगे. इससे प्रधानमंत्री मोदी को मजबूती मिलेगी, क्योंकि भारत एक आर्थिक महाशक्ति बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है. उन्होंने बताया कि 1976 से निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या स्थिर (फ्रीज) है, जिसके कारण आज एक सांसद को लगभग 20 से 25 लाख नागरिकों का प्रतिनिधित्व करना पड़ता है.

यह बदलाव लोकतंत्र को मजबूत करेगा

एकनाथ शिंदे ने कहा कि 'एक व्यक्ति, एक वोट, एक मूल्य' के सिद्धांत को बनाए रखने, निष्पक्ष प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने और ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में संतुलित विकास को बढ़ावा देने के लिए निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण जरूरी है. इससे सांसद भी मतदाताओं के लिए अधिक सुलभ हो सकेंगे. उन्होंने आगे कहा कि यह संवैधानिक संशोधन राजनीतिक बदलाव लाएगा और लोकतंत्र को मजबूत करेगा.



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