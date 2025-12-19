Shilpa Shetty Reaction: इनकम टैक्स की रेड पर शिल्पा शेट्टी का रिएक्शन, बोलीं- 'अन्याय का विरोध करना आपका कर्तव्य'

बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी एक बार फिर विवादों में घिर गई हैं. मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि आयकर विभाग ने उनके मुंबई स्थित घर और बेंगलुरु में उनके सह-स्वामित्व वाले लग्जरी रेस्टोरेंट 'बेस्टियन' पर छापेमारी की. यह कार्रवाई कथित तौर पर रेस्टोरेंट के वित्तीय लेन-देन और टैक्स अनियमितताओं की जांच से जुड़ी बताई जा रही है. सूत्रों के अनुसार, विभाग की टीमों ने दस्तावेजों की गहन जांच की, जिसमें रेस्टोरेंट की आय और निवेश से संबंधित रिकॉर्ड शामिल थे. कुछ रिपोर्ट्स में इसे शिल्पा और उनके पति राज कुंद्रा से जुड़े 60 करोड़ रुपये के पुराने धोखाधड़ी मामले से भी जोड़ा गया.

क्या बोलीं शिल्पा शेट्टी

हालांकि, शिल्पा शेट्टी ने इन दावों को पूरी तरह खारिज कर दिया है. अभिनेत्री ने अपना आधिकारिक बयान जारी कर कहा कि वे इस मामले में उनका नाम जोड़ने की आधारहीन कोशिश से गहरा दुखी हैं. उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी कंपनी से जुड़ाव केवल गैर-कार्यकारी था, जिसमें ऑपरेशंस, फाइनेंस या निर्णय लेने की कोई भूमिका नहीं थी. वे सिर्फ होम शॉपिंग चैनल के कुछ प्रोडक्ट्स को प्रोफेशनल तरीके से एंडोर्स करती थीं, जिनके बकाया पेमेंट अभी भी लंबित हैं. शिल्पा ने बताया कि परिवार की ओर से कंपनी को करीब 20 करोड़ रुपये का लोन दिया गया था, जो अब तक वापस नहीं हुआ.

भगवत गीता का दिया हवाला

अभिनेत्री ने नौ साल पुरानी जांच में देरी के बाद उनका नाम घसीटने को गलत और कानूनी रूप से अस्वीकार्य बताया. उन्होंने कहा कि ऐसी अफवाहें न केवल तथ्यों को तोड़-मरोड़कर पेश करती हैं, बल्कि एक महिला की गरिमा और प्रतिष्ठा को सार्वजनिक रूप से ठेस पहुंचाती हैं. भगवद गीता का हवाला देते हुए शिल्पा ने कहा जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, "जब अन्याय का विरोध करना आपका कर्तव्य हो, और आप ऐसा करने में असफल रहते हैं, तो यह अपने आप में अधर्म है." उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट में क्वाशिंग पिटिशन दाखिल करने की जानकारी दी और न्यायिक प्रक्रिया पर पूरा भरोसा जताया. साथ ही, मीडिया से तथ्यों की सत्यता जांचकर जिम्मेदारी से रिपोर्टिंग करने की अपील की. यह मामला शिल्पा की छवि पर असर डाल रहा है, लेकिन उनका बयान उनकी बेगुनाही पर जोर देता है. फिलहाल जांच जारी है, और आगे की कार्यवाही पर सबकी नजरें टिकी हैं.