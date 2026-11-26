एनसीपी नेता शरद पवार को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले ने बताया कि डिहाइड्रेसन के कारण एनसीपी नेता को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. एनसीपी के जिला अध्यक्षों की बैठक की अध्यक्षता कर रही सुले पिता की तबीयत खराब होने की जानकारी के बाद तुरंत अस्पताल के लिए निकल गईं. कुछ दिन पहले भी नियमित जांच के लिए शरद पवार को अस्पताल में भर्ती कराया गया था.
सुले ने सोशल मीडिया पोस्ट कर दी जानकारी
सुप्रिया सुले ने पिता शरद पवार की तबीयत खराब होने की जानकारी सोशल मीडिया पर भी बताया है. उन्होंने लिखा है कि बाबा को ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, ऐसा लगता है उनको डिहाइड्रेसन हो गया है. उन्हें अब काम कम करना होगा और कम यात्रा करनी होगी. बाबा किसी की नहीं सुनते हैं. वो काम को बहुत प्यार करते हैं. आप सभी की चिंता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद.
We are admitting Baba to Breach Candy Hospital. It appears to be dehydration. He needs to slow down and travel less, but Baba just doesn't listen. He loves his work far too much. Thank you all for your concern and good wishes.🙏🏻 डिहायड्रेशनचा त्रास झाल्याने बाबांना ब्रीच कँडी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. डॉक्टरांनी त्यांना प्रवास कमी करण्याचा तसेच विश्रांती घेण्याचा सल्ला दिला आहे. पण बाबा ऐकत नाहीत. त्यांना कामात रमून जायला आवडते. बाबांची तब्येत ठीक आहे. आपण सर्वांनी व्यक्त केलेल्या काळजीबद्दल आणि दिलेल्या शुभेच्छांबद्दल मनापासून आभार. 🙏🏻— Supriya Sule (@supriya_sule) November 26, 2026
गौरतलब है कि 85 वर्षीय पवार 5 नवंबर को भी ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था. उसके कुछ घंटे पहले उन्हें पुणे के एक मल्टी-स्पेशलियटी स्वास्थ्य केंद्र से छुट्टी मिली थी. उस दौरान उनकी जांच के लिए उन्हें मुंबई के अस्पताल में भर्ती कराया गया था.
अस्पताल के एक डॉक्टर ने पत्रकारों को बताया था कि पवार को सांस और सीने के संक्रमण के कारण भर्ती कराया गया था. इससे पहले पवार को पुणे के रूबी हॉल क्लिनिक से छुट्टी मिली थी. जहां उन्हें दो नवंबर को भर्ती कराया गया था.
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