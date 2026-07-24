महाराष्ट्र के सतारा में नाले की पुलिया से जा भिड़ी कार, हुई चकनाचूर, 3 की दर्दनाक मौत

महाराष्ट्र के सतारा में एक सड़क हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई. यह सड़क हादसा सातारा के फलटण में हुआ. एक तेज रफ्तार कार के नाले की पुलिया से टकराने से तीन लोगों की जान चली गई और 2 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसे का शिकार सभी लोग कमिंस कंपनी के कर्मचारी थे. मृतकों में उत्तर प्रदेश (अयोध्या) और झारखंड के निवासी शामिल हैं.

सड़क हादसे में 3 लोगों की मौके पर मौत

हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया. इस भीषण सड़क हादसे में मोहम्मद हुसैन (अयोध्या, उत्तर प्रदेश), अनिल हेम्ब्रम (जमशेदपुर, झारखंड) और सदानंद मुर्ती (जमशेदपुर, झारखंड)की घटनास्थल पर ही मौत हो गई. वहीं सौरभ कुमार (झारखंड) और एमडी. सितारे (बिहार) गंभीर रूप से घायल हैं और अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है.

नाले की पुलिया की दीवार से टकराई कार

जानकारी के मुताबिक, एक तेज रफ्तार कार से अचानक ड्राइवर का नियंत्रण छूट गया और कार सीधे सड़क किनारे बने नाले की पुलिया की दीवार से जा टकराई. टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार के पूरी तरह से परखच्चे उड़ गए.

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