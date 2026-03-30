सतारा के MIDC की केमिकल कंपनी में भीषण विस्फोट, 10 KM तक कंपन का एहसास, कई इमारतों के कांच टूटे

Satara MIDC Chemical Company Explosion: महाराष्ट्र के सतारा के तासवडे औद्योगिक क्षेत्र MIDC में स्थित एक केमिकल कंपनी में जोरदार धमाका हुआ. धमाका इतना जोरदार था कि इसकी गूंज 10 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी. विस्फोट के दबाव से आस-पास की कई इमारतों और घरों की खिड़कियों के कांच चकनाचूर हो गए, जिससे स्थानीय निवासियों में डर का माहौल है. घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग और पुलिस की टीमें मौके पर पहुंच गई हैं. फिलहाल जान-माल के नुकसान का सटीक विवरण मिलना बाकी है.