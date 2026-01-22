विज्ञापन
कौन हैं BJP की शिवानी दाणी, जो बन सकती हैं नागपुर की मेयर? कांग्रेस विधायक ने भी किया है दावा

महाराष्ट्र में नगर निगम चुनाव होने के बाद अब मेयर को लेकर रस्साकशी चल रही है. इस बीच शिवानी दाणी का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में हैं, जो नागपुर की मेयर रेस में सबसे आगे हैं.

शिवानी दाणी और सीएम देवेंद्र फडणवीस.
शिवानी दाणी और सीएम देवेंद्र फडणवीस.
  • महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव के बाद नागपुर के मेयर पद के लिए शिवानी दाणी का नाम चर्चा में है
  • शिवानी दाणी नागपुर में बीजेपी की युवा नेता हैं, जिन्होंने नगर निगम चुनाव में रिकॉर्ड वोटों से जीत हासिल की
  • शिवानी दाणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की करीबी हैं और भारतीय जनता युवा मोर्चा की महासचिव हैं
नागपुर:

महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव हो चुके हैं और अब मेयर को लेकर रस्साकशी जारी है. गुरुवार को जब मेयर पद के आरक्षण की लॉटरी निकली तो इसके तुरंत बाद महाराष्ट्र में कांग्रेस विधायक विजय वडेट्टीवार ने दावा किया कि शिवानी दाणी नागपुर मेयर पद के लिए बीजेपी की उम्मीदवार होंगी. उनके इस दावे से नागपुर बीजेपी में भी चर्चा का दौर शुरू हो गया है.

नागपुर में बीजेपी की युवा आवाज के रूप में पहचानी जाने वाली शिवानी दाणी अक्सर कार्यक्रमों में पार्टी का पक्ष रखते हुए दिखाई देती हैं. हाल ही में हुए नागपुर नगर निगम चुनाव में बीजेपी ने उन्हें उतारा था, जिसमें उन्होंने रिकॉर्ड वोटों के अंतर से जीत हासिल की.

सीएम फडणवीस की करीबी

शिवानी दाणी को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के करीबियों में गिना जाता है. वो भारतीय जनता युवा मोर्चा (BJYM) की महासचिव हैं. युवाओं के बीच उनकी खासी लोकप्रियता है. अपनी वाकपटुता के कारण उन्होंने कई टीवी डिबेट्स और सार्वजनिक मंचों पर पार्टी का पक्ष मजबूती से रखा है.

कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार के दावे के बाद अब चर्चा शुरू हो गई है कि शिवानी दाणी नागपुर की अगली मेयर बन सकती हैं. उनके दावे में दम भी नजर आता है, क्योंकि बीजेपी में युवा पीढ़ी को नेतृत्व सौंपने की लहर चल रही है. हाल ही में 45 साल के नितिन नवीन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं. नागपुर वो शहर है जहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) की स्थापना हुई थी, इसलिए माना जा रहा है कि यहां का नया मेयर कोई युवा चेहरा ही होगा.

शिवानी दाणी.

शिवानी दाणी.

कौन हैं शिवानी दाणी?

शिवानी दाणी नागपुर में बीजेपी का युवा चेहरा हैं. वो मुख्यमंत्री कार्यालय के लिए विदर्भ क्षेत्र की निवेश सलाहकार भी हैं. इसके माध्यम से, विदर्भ के MIDC क्षेत्रों और मिहान (MIHAN) में औद्योगिक निवेश के समन्वय और आवश्यक उपायों के सुझाव की जिम्मेदारी उनके पास है.

उनका परिवार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से गहराई से जुड़ा हुआ है। शिवानी खुद एक स्वयंसेविका रही हैं और बचपन से ही राष्ट्र सेविका समिति की शाखाओं में जाती रही हैं।

उन्होंने कंप्यूटर साइंस से ग्रेजुएशन किया है. वो 'मनी बी' नाम की संस्था की फाउंडर भी हैं. इसके जरिए शिवानी फाइनेंशियल लिटरेसी और इन्वेस्टमेंट ट्रेनिंग देती हैं.

क्यों बन सकती हैं नागपुर की मेयर?

शिवानी दाणी के नागपुर का नया मेयर बनने की संभावना बहुत ज्यादा है. बीजेपी ने देवेंद्र फडणवीस को भी लगभग तीन दशक पहले नगर निगम चुनाव में टिकट देकर नगरसेवर और फिर मेयर बनाया था. फडणवीस की ही तरह, शिवानी भी राजनीति और समाज में सक्रिय रहने के बावजूद राजनीतिक विवादों से दूर रहीं हैं. इसी कारण कहा जा रहा है कि वो बीजेपी की मेयर पद की उम्मीदवार हो सकती हैं.

Nagpur, Local Body Election, Mayor, Local Body Election In Maharashtra, Nagpur Mayor
