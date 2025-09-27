विज्ञापन
मामले में साइबर पुलिस इस संबंध में आगे की जांच कर रही है़. इससे पहले भी महाराष्ट्र में कई जगह पुलिस छापेमारी कर चुकी है, जहां कई बड़ी सफलता टीम को मिली है. 

शेयर बाजार में मुनाफे का लालच देकर 150 नागरिकों से ठगी, साइबर पुलिस को मिली बड़ी सफलता

पुणे पुलिस को शेयर मार्केट के नाम पर ठगी करने के मामले में बड़ी सफलता हाथ लगी है. साइबर सेल ने एक बड़े गिरोह का भंडाफोड़ किया है, जिसने शेयर बाजार में निवेश करके मोटे मुनाफे का लालच देकर 150 से ज्यादा नागरिकों से ठगी की है. साथ ही मामले में पुलिस ने छह आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

पुलिस ने किया 6 आरोपियों को गिरफ्तार

ये बड़ी कार्यवाही पुणे की पिंपरी-चिंचवड़ पुलिस के साइबर सेल ने की है. पुलिस ने जिन 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, उसमें यश भारत पटोले, अब्दुल मजीद शेख, मोहम्मद सुल्तान अहमद मोहम्मद जहराहुन, माज अफसर मिर्जा, हुसैन ताहिर सोहेल शेख और बाबूराव शिवकिरण मेरु शामिल हैं.

पुलिस जांच में पता चला है कि गिरफ्तार किए गए पांच आरोपी चीनी भाषी विदेशी नागरिकों के संपर्क में थे. पुलिस की जानकारी के अनुसार, यह गिरोह अब तक लगभग 20 से 25 करोड़ रुपये की ठगी कर चुका है.

पुलिस ने जब्त किया कई सामान

आरोपियों के कब्जे से,

  • 9 मोबाइल फोन
  • 15 सिम कार्ड
  • 4 सीसीटीवी कैमरे
  • 8 चेक बुक
  • 20 एटीएम कार्ड
  • 1 लैपटॉप
  • 1 मेमोरी कार्ड
  • 1 पासपोर्ट 
  • 13,550 रुपये नकद जब्त किए गए हैं.

आगे की जांच जारी

मामले में साइबर पुलिस इस संबंध में आगे की जांच कर रही है़. इससे पहले भी महाराष्ट्र में कई जगह पुलिस छापेमारी कर चुकी है, जहां कई बड़ी सफलता टीम को मिली है. 

