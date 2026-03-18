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पहलगाम आतंकी हमले में शहीद की बेटी को मिली सरकारी नौकरी, सीएम फडणवीस ने दी बधाई

पहलगाम आतंकी हमले में शहीद हुए संतोष जगदाले की बेटी आसावरी को आखिरकार सरकारी नौकरी मिल गई. पुणे महानगरपालिका ने उन्हें क्लास-2 प्रशासकीय अधिकारी के पद पर नियुक्त किया, जबकि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने फोन पर बधाई दी। राज्य सरकार ने शहीद परिवारों से किए वादे को पूरा किया.

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पहलगाम आतंकी हमले में शहीद की बेटी को मिली सरकारी नौकरी, सीएम फडणवीस ने दी बधाई

Government Job for Martyr's Daughter: पहलगाम आतंकी हमले में शहीद हुए संतोष जगदाले की बेटी आसावरी संतोष जगदाले को आखिरकार सरकारी नौकरी मिल गई है. पुणे महानगरपालिका (PMC) ने उन्हें क्लास-2 प्रशासकीय अधिकारी के पद पर नियुक्ति पत्र जारी किया. इस अवसर पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने फोन पर बात कर उन्हें बधाई भी दी. यह नियुक्ति उस सरकारी आश्वासन की पूर्ति है जो राज्य सरकार ने शहीद परिवारों को घटना के बाद दिया था.

नियुक्ति पत्र और बधाई

आसावरी जगदाले को पुणे महानगरपालिका में क्लास-2 अधिकारी (प्रशासकीय अधिकारी) के पद पर नियुक्त किया गया है. नियुक्ति पत्र मिलने के बाद सीएम देवेंद्र फडणवीस ने फोन पर शुभकामनाएँ दीं और भविष्य के लिए हौसला बढ़ाया. यह कदम शहीद परिवारों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दिखाता है.

शहादत और सरकार का वादा

अप्रैल 2025 में जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले में पुणे निवासी संतोष जगदाले शहीद हो गए थे. उसी समय राज्य सरकार ने शहीद परिवारों को आर्थिक सहायता और सरकारी नौकरी देने का वादा किया था. आसावरी पिछले लगभग एक वर्ष से नियुक्ति का इंतजार कर रही थीं.

प्रक्रिया में देरी और पहल

नौकरी की प्रक्रिया में देरी होती रही, जिस दौरान आसावरी ने कई बार संबंधित अधिकारियों से संपर्क किया. फरवरी 2026 में उनकी पीड़ा मीडिया में आने के बाद उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, सांसद मेधा कुलकर्णी, केंद्रीय राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोळ और अन्य नेताओं ने विशेष पहल की. उपमुख्यमंत्री शिंदे ने पुणे महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम को प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए.

आसावरी का आभार और संकल्प

नियुक्ति पत्र मिलते ही आसावरी ने कहा कि वे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की मदद के लिए आभारी हैं. उन्होंने मेधा कुलकर्णी, मुरलीधर मोहोळ, राजा बराटे और सुशील मेंगडे का भी लगातार सहयोग के लिए धन्यवाद किया. साथ ही आयुक्त नवल किशोर राम, सभागृह नेता गणेश बिडकर और महापौर मंजुषा नागपुरे को विशेष आभार जताया. भावुक होकर उन्होंने कहा, “यह मेरे लिए सिर्फ नौकरी नहीं, जिम्मेदारी है. मैं ईमानदारी, निष्ठा और समर्पण से काम करके पिता का नाम रोशन करने का वचन देती हूं.”

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