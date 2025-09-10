विज्ञापन
खंडाला: नर्सिंग छात्रा ने माता-पिता को फोन करने के बाद की आत्महत्या, मामले की जांच में जुटी पुलिस

आत्महत्या करने वाली युवती का नाम पायल सुधाकर गोटिस है, पायल के पिता सुधाकर गोटिस और मां काम से संभाजीनगर गए हुए थे. वो शाम को करीब 4 बजे तपोवन एक्सप्रेस से घर लौटे थे

खंडाला: नर्सिंग छात्रा ने माता-पिता को फोन करने के बाद की आत्महत्या, मामले की जांच में जुटी पुलिस
  • छत्रपति संभाजीनगर के खंडाला में 20 वर्षीय नर्सिंग छात्रा पायल गोटिस ने कंबल से फांसी लगाकर आत्महत्या की थी
  • आत्महत्या से पहले पायल ने अपने माता-पिता से फोन पर बात की थी और उनसे आने का समय पूछा था
  • पायल के माता-पिता काम से बाहर थे और शाम को करीब चार बजे घर लौटे थे, तब घटना का पता चला था
खंडाला:

प्रथम वर्ष की नर्सिंग छात्रा ने अपने माता-पिता को कॉल करने के बाद आत्महत्या कर ली. यह घटना छत्रपति संभाजीनगर के खंडाला की है. यहां एक छात्रा ने आत्महत्या करने से पहले अपने माता-पिता को कॉल किया था. वैजापुर के खंडाला स्थित रमईनगर इलाके में 20 वर्षीय प्रथम वर्ष की नर्सिंग छात्रा ने अपने घर में कंबल से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली.

आत्महत्या करने वाली युवती का नाम पायल सुधाकर गोटिस है, पायल के पिता सुधाकर गोटिस और मां काम से संभाजीनगर गए हुए थे. वो शाम को करीब 4 बजे तपोवन एक्सप्रेस से घर लौटे थे. इसके बाद उन्होंने पानी मांगा और बेटी को फोन भी किया लेकिन जब काफी देर तक कोई जवाब नहीं मिला तो उन्होंने साथ वाले कमरे में देखा. 

उन्होंने खिड़की से झांका तो पाया कि पायल ने आत्महत्या कर ली है. इसके बाद उन्होंने रिश्तेदारों की मदद से उसे नीचे उतारा और वैजापुर उप-जिला अस्पताल ले जाया गया. डॉक्टरों ने उसकी जांच की और उसे मृत घोषित कर दिया. इसके बाद वैजापुर पुलिस स्टेशन में आकस्मिक मृत्यु का मामला दर्ज किया गया है.

आत्महत्या करने से आधे घंटे पहले पायल ने अपने माता-पिता से फोन पर बात की थी. उसने पूछा था, ‘मम्मी-पापा, आपको कितना समय लगेगा?' उसके पिता ने कहा था, ‘हम लासूर स्टेशन के पास हैं, आधे घंटे में पहुंच जाएंगे.' पायल वैजापुर स्थित जेएनएम नर्सिंग कॉलेज के कदम स्कूल में प्रथम वर्ष की छात्रा थी. आत्महत्या का कारण अभी स्पष्ट नहीं है.

हेल्पलाइन
वंद्रेवाला फाउंडेशन फॉर मेंटल हेल्‍थ 9999666555 या help@vandrevalafoundation.com
TISS iCall 022-25521111 (सोमवार से शनिवार तक उपलब्‍ध - सुबह 8:00 बजे से रात 10:00 बजे तक)
(अगर आपको सहारे की ज़रूरत है या आप किसी ऐसे शख्‍स को जानते हैं, जिसे मदद की दरकार है, तो कृपया अपने नज़दीकी मानसिक स्‍वास्‍थ्‍य विशेषज्ञ के पास जाएं)

