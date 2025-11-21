महाराष्ट्र के चंद्रपुर में NEET की तैयारी कर रहे छात्र ने की आत्महत्या, कोचिंग स्टाफ पर उत्पीड़न का आरोप

महाराष्ट्र के चंद्रपूर शहर में एक निजी कोचिंग संस्थान में पढ़ने वाले छात्र ने आत्महत्या कर ली. जिस छात्र ने खुदकुशी की, वो NEET परीक्षा की तैयारी के लिए शहर के निकट स्थित 'जनता करियर लॉन्चर' नामक आवासीय कोचिंग संस्थान में भर्ती हुआ था. चंद्रपूर से सटे धानोरा गांव के रहने वाले 17 वर्षीय छात्र ने 20 नवंबर की रात संस्थान के हॉस्टल के कमरे में पंखे से लटककर आत्महत्या कर ली.

छात्र को परेशान करने का आरोप

आत्महत्या से पहले छात्र ने कथित तौर पर अपने माता-पिता को बताया था कि संस्थान के कर्मचारी उसे परेशान कर रहे हैं. घटना के बाद, छात्र के पिता की शिकायत के आधार पर पुलिस ने कोचिंग संस्थान के चार कर्मचारियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है. रामनगर पुलिस इस पूरे मामले की विस्तृत जांच कर रही है. दूसरी तरफ दिल्ली के सेंट कोलंबस स्कूल के छात्र आत्महत्या मामले में भी एक्शन जारी है.

दिल्ली स्कूल सुसाइड में एक्शन

सेंट कोलंबस स्कूल की प्रधानाध्यापिका सहित स्कूल के चार कर्मचारियों को दसवीं कक्षा के एक छात्र की कथित आत्महत्या के संबंध में एफआईआर दर्ज होने के बाद निलंबित कर दिया गया है. छात्र ने उन पर मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगाया था. निलंबन आदेश के अनुसार, प्रधानाध्यापिका (चौथी से दसवीं कक्षा), नौवीं व दसवीं कक्षा के समन्वयक और दो शिक्षकों को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया है और मामले की जांच की जा रही है.

जांच के लिए समिति का गठन

दिल्ली शिक्षा विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि आरोपों की जांच और मामले से निपटने के स्कूल के तरीके की समीक्षा के लिए एक समिति गठित की गई है. छात्र के पिता ने 'पीटीआई भाषा' को बताया कि निलंबन 'केवल अस्थायी' है और उन्होंने एफआईआर में नामजद शिक्षकों की गिरफ्तारी की मांग की. उन्होंने कहा, 'हमें यह संदेश देना होगा कि किसी भी शिक्षक को हमारे बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए.'

मेट्रो के सामने छलांग लगा कर दी जान

10वीं कक्षा के एक छात्र ने मंगलवार को अपराह्न 2:34 बजे राजेंद्र प्लेस मेट्रो स्टेशन के प्लेटफॉर्म से कथित तौर पर छलांग लगा दी, जिससे उसकी मौत हो गई. पुलिस ने बताया कि उसे बीएलके सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया. एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि लड़के ने एक ‘सुसाइड नोट' छोड़ा है, जिसमें उसने कुछ शिक्षकों के नाम लेकर मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगाया है.

‘सुसाइड नोट' में उसने अपने परिवार से माफी मांगी है और अपने अंगों को दान करने का अनुरोध किया है. राजेंद्र नगर थाने में दर्ज प्राथमिकी में आत्महत्या के लिए उकसाने से संबंधित आरोप शामिल हैं. पुलिस जांच के तहत सहपाठियों, शिक्षकों और स्कूल अधिकारियों के बयान दर्ज कर रही है.