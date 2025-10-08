विज्ञापन
2800 एकड़ में फैला, 20 हजार करोड़ से तैयार... देश का सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा होगा नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट

Navi Mumbai International Airport Inauguration LIVE: NMIA में  3700 मीटर लंबे दो रनवे हैं, जो ऐसी आधुनिक प्रणालियों से लैस हैं कि कम विज़िबिलिटी में भी फ्लाइट्स को परेशानी नहीं होगी. उद्घाटन के करीब एक महीने के अंदर ही यहां से कमर्शियल फ्लाइट्स शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही है.

  • नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन पीएम मोदी 8 अक्टूबर को करेंगे.
  • यह एयरपोर्ट नवी मुंबई के उल्वे क्षेत्र में लगभग 2,866 एकड़ भूमि पर बना है. 2018 में इसकी आधारशिला रखी गई थी.
  • अदाणी समूह और महाराष्ट्र सरकार की एजेंसी सिडको ने मिलकर इस प्रोजेक्ट का निर्माण किया है.
मुंबई:

Navi Mumbai International Airport Inauguration LIVE: नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट (NMIA) का बुधवार को उद्घाटन होना है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस एयरपोर्ट का उद्घाटन आज दोपहर 3.30 बजे करेंगे. इस एयरपोर्ट के शुरू होने से मुंबई, पुणे और कोंकण क्षेत्र में व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है. एयरपोर्ट को 19,650 करोड़ रुपये की लागत से बनाया गया है. इस हवाई अड्डे पर शुरुआत में हर साल  2 करोड़ यात्रियों के आवाजाही की उम्मीद है. यह न सिर्फ यात्रा को सुविधाजनक बनाएगा बल्कि पुणे के उद्योगों के लिए वैश्विक बाज़ारों तक सीधी पहुंच भी देगा. 

ये भी पढ़ें-नवी मुंबई हवाई अड्डे को मुंबई से जोड़ने के लिए बनेगी सुरंग, डिप्टी सीएम ने प्रस्ताव तैयार करने का दिया निर्देश

UPDATES...

2018 को पीएम  मोदी ने रखी थी आधारशिला

इस प्रोजेक्ट को पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत बनाया गया है. 18 फरवरी 2018 को पीएम  मोदी ने इसकी आधारशिला रखी थी. 2021 में प्रोजेक्ट संभालने के बाद से अदाणी समूह (74%) महाराष्ट्र सरकार की एजेंसी सिडको (26%) ने साथ मिलकर इसे बनाया और इसका संचालन और प्रबंधन कर रहा है. 

नवी मुंबई एयरपोर्ट की क्षमता जानें

नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट NMIA की क्षमता पहले चरण में सालाना 2 करोड़ यात्रियों को संभालने की है. अंतिम चरण में इसकी क्षमता 9 करोड़ यात्रियों तक, पहुंचने का अनुमान है. यह एयरपोर्ट सिर्फ यात्री ही नहीं,बल्कि सालाना 3.25 MMTA (मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष) कार्गो भी संभालेगा, जो इसे एशिया का एक शक्तिशाली व्यापार केंद्र बनाएगा.

कितना भव्य है नवी मुंबई एयरपोर्ट?

NMIA में  3700 मीटर लंबे दो रनवे हैं, जो ऐसी आधुनिक प्रणालियों से लैस हैं कि कम विज़िबिलिटी में भी फ्लाइट्स को परेशानी नहीं होगी. उद्घाटन के करीब एक महीने के अंदर ही यहां से कमर्शियल फ्लाइट्स शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही है. यह एयरपोर्ट के शुरू होते ही मुंबई, लंदन, न्यूयॉर्क और टोक्यो जैसे दुनिया के चुनिंदा शहरों की लिस्ट में शामिल हो जाएगा, जहां पर दो बड़े एयरपोर्ट हैं.

करीब 2,866 एकड़ में बना है नवी मुंबई एयरपोर्ट 

यह इंटरनेशनल एयरपोर्ट सिर्फ मुंबई और पूरे पश्चिमी भारत की हवाई यात्रा के लिए एक बड़ी राहत और बूस्ट ही नहीं, बल्कि वैश्विक मंच पर भारत की बढ़ती ताकत का एक बड़ा उदाहरण भी है. यह एयरपोर्ट नवी मुंबई में उल्वे के पास, करीब 2,866 एकड़ में बनाया गया है. इस एयरपोर्ट के बनने से मुंबईवासियों का पिछले 25 सालों का सपना सच हो गया है. भारत का सबसे महत्वाकांक्षी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट,अब हकीकत बन चुका है. 

नए एयरपोर्ट से मुंबई वालों को मिलेगी बड़ी राहत

अब तक छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट ही मुंबई की पहचान रहा है. लेकिन यहां इसकी क्षमता से बहुत ज्यादा लोग हर दिन पहुंचते हैं. यात्रियों का बोझ, फ्लाइट्स का कंजेशन और हर दिन करीब 1000 फ्लाइट्स, इसकी डिज़ाइन क्षमता से कहीं ज़्यादा है. CSMIA के दो रनवे हैं, लेकिन उनका इंटरसेक्शन ऑपरेशन्स सिर्फ एक रनवे तक सीमित कर देता है, यही वजह है कि फ्लाइट्स को उतरने के लिए कई बार हवा में चक्कर काटने पड़ते हैं. अब नया एयरपोर्ट बनने से मुंबई वालों का बड़ी राहत मिलेगी. नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट के शुरू होने से मुंबई महानगर क्षेत्र में दो इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो जाएंगे, जिससे समय तो बचेगा ही साथ ही एयर-ट्रैफ़िक का दबाव भी आधा हो जाएगा.


 

