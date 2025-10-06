नवी मुंबई हवाई अड्डे को मुंबई से जोड़ने के लिए बनेगी सुरंग, डिप्टी सीएम ने प्रस्ताव तैयार करने का दिया निर्देश

नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सफर करने वालों के लिए एक और अच्छी खबर है. हवाई अड्डे को मुंबई से जोड़ने के लिए सुरंग बनाई जाएगी. महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने MMRDA को प्रस्ताव की व्यवहार्यता की जांच करने का निर्देश दिया है.

एमएसआरडीसी कार्यालय में सोमवार को हुई बैठक में उपमुख्यमंत्री के प्रधान सचिव नवीन सोना, महानगर आयुक्त डॉ. संजय मुखर्जी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने नवी मुंबई हवाई अड्डे को मुंबई से सुरंग के जरिए जोड़ने की व्यवहार्यता की जांच करने और विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है.

नवी मुंबई हवाई अड्डा मुंबई का दूसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है. इसका उद्घाटन 8 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों होना है. इस हवाई अड्डे की यात्री क्षमता प्रति वर्ष दो करोड़ से अधिक होगी. स्वाभाविक है कि मुंबई से इस हवाई अड्डे तक बड़ी संख्या में वाहन आएंगे और जाएंगे. इसकी वजह से सड़कों पर ट्रैफिक भी बढ़ेगा. इसी को देखते हुए टनल बनाने पर विचार किया जा रहा है.

नवी मुंबई हवाई अड्डे पर हवाई यातायात बढ़ने की वजह से मौजूदा सड़क मार्ग पर भीड़ बढ़ेगी. एयरपोर्ट को राष्ट्रीय राजमार्ग, उपनगरीय रेलवे, मेट्रो और जल परिवहन नेटवर्क से जोड़ना जरूरी होगा. इस संबंध में उपमुख्यमंत्री ने महानगर आयुक्त से यह जांच करने को कहा है कि क्या मौजूदा सी-लिंक, बीकेसी से नवी मुंबई हवाई अड्डे तक सुरंग का निर्माण किया जा सकता है?

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सुरंग परियोजना की व्यवहार्यता की जांच करने और यह अध्ययन करने का भी सुझाव दिया है कि यह मार्ग भूमि एवं समुद्री परिवहन के लिए किस तरह उपयोगी हो सकता है. इसका डिजाइन तैयार करने के लिए विशेषज्ञों की मदद लेने को भी कहा है.

बता दें कि नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट देश के सबसे आधुनिक और पर्यावरण अनुकूल एयरपोर्ट्स में से एक होगा. एयरपोर्ट का पहला रनवे तैयार हो चुका है और दूसरा रनवे चार वर्षों में पूरा होगा.

कनेक्टिविटी बेहतर बनाने के लिए अटल सेतु से कोस्टल रोड तक नई सड़क बनाई जा रही है. मेट्रो लाइन 8 को जल्द मंजूरी मिलने की उम्मीद है, जो नवी मुंबई और मुंबई एयरपोर्ट को जोड़ेगी. इसके अलावा वॉटर टैक्सी सेवा भी शुरू होगी, जो यात्रियों के लिए अतिरिक्त सुविधा प्रदान करेगी.

इस एयरपोर्ट को एक विशेष प्रयोजन निकाय नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड (NMIAL) द्वारा तैयार जा रहा है. इस निकाय में अदाणी एयरपोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेड (AAHL) और सिटी एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ महाराष्ट्र (CIDCO) की 74:26 प्रतिशत की हिस्सेदारी है.

(Disclaimer: New Delhi Television is a subsidiary of AMG Media Networks Limited, an Adani Group Company.)