नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम लोकनेते डी.बी. पाटिल के नाम पर रखा जाएगा: सीएम देवेंद्र फडणवीस

सीएम देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम लोकनेता डीबी पाटिल के नाम पर रखा जाएगा और इस संबंध में उन्होंने हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और प्रस्ताव को मंजूरी देने का अनुरोध किया. उन्होंने बताया कि पीएम मोदी ने इस नामकरण पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि पुणे और छत्रपति संभाजीनगर हवाई अड्डों के नामकरण को भी जल्द ही मंजूरी दी जाएगी.

हवाई अड्डे का नाम डी.बी. पाटिल के नाम पर रखने की राज्य सरकार की मंशा में कोई बदलाव नहीं आया है और केंद्र सरकार की भी कोई अलग राय नहीं है. मुख्यमंत्री फडणवीस ने स्पष्ट रूप से कहा, "केंद्र सरकार ने पहले 'नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा' नाम से हवाई अड्डे के निर्माण की अनुमति दी थी, लेकिन नाम का विस्तार किया गया है और अब इसका नाम 'लोकनेते डी. बा. पाटिल नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा' होगा. राज्य सरकार द्वारा भेजे गए प्रस्ताव के अनुसार हवाई अड्डे का नाम रखा जाएगा.

जब नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर यात्रियों की आवाजाही वास्तव में शुरू हो जाएगी, तो 'लोकनेते डी. बा. पाटिल नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा' जैसी आधिकारिक घोषणा अवश्य की जाएगी. मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि इस 'ड्राई रन' अवधि के दौरान, अगली अवधि के लिए हवाई यात्रियों की अग्रिम बुकिंग और तकनीकी मामलों की तैयारी जैसे कदम उठाए जाएंगे.

मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम लोकनेते डी. बा. पाटिल के नाम पर रखने का प्रस्ताव विधानमंडल के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया है और राज्य मंत्रिमंडल ने पहले ही निर्णय लेकर केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेज दिया है. इस नामकरण के लिए केंद्र सरकार के स्तर पर एक निश्चित नीति तय की जा रही है और जल्द ही नई नीति के अनुसार हवाई अड्डे का नामकरण किया जाएगा.

इस अवसर पर वन मंत्री गणेश नाईक ने स्वागत एवं परिचय दिया. साथ ही, विधायक रवींद्र चव्हाण, लोकनेते डी.बी. पाटिल, नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नामकरण सर्वदलीय समिति के अध्यक्ष दशरथ पाटिल, पूर्व सांसद कपिल पाटिल, सांसद सुरेश (बाल्या) म्हात्रे, विधायक प्रशांत ठाकुर, विधायक मंदा म्हात्रे, पूर्व सांसद रामशेठ ठाकुर और जनप्रतिनिधियों ने अपने विचार प्रस्तुत किए. इस अवसर पर विधायक महेश बाल्दी, पूर्व सांसद संजय पाटिल, पूर्व सांसद संजीव नाईक, जगन्नाथ पाटिल, राजू पाटिल, सुभाष भोईर, जे.एम. म्हात्रे, जगदीश गायकवाड़, दशरथ भगत, जे.डी. टंडेल सहित जनप्रतिनिधि एवं पदाधिकारी उपस्थित थे.

पुणे और छत्रपति संभाजीनगर हवाई अड्डों का भी नाम बदला जाएगा

राज्य के पुणे स्थित मौजूदा हवाई अड्डे का नाम नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के साथ जगद्गुरु संत तुकाराम के नाम पर रखने और छत्रपति संभाजी नगर स्थित हवाई अड्डे का नाम छत्रपति संभाजी महाराज के नाम पर रखने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया है. तीनों प्रस्ताव केंद्र सरकार के विचाराधीन हैं और राज्य सरकार की मांग और नई नीति के अनुसार नाम विस्तार को जल्द ही मंजूरी दी जाएगी. अन्य राज्यों में भी प्रस्ताव स्वीकृत होने की प्रतीक्षा में हैं.