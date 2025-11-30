दो महीने से रोज पीछा करता था युवक, 15 साल की लड़की ने फांसी के फंदे से लटककर दे दी जान

महाराष्‍ट्र के नवी मुंबई इलाके में एक 15 साल की लड़की ने आत्‍महत्‍या कर ली है. यह घटना तलोजा पुलिस थाना इलाके में सामने आई है. इस मामले में एक 19 साल के युवक पर POCSO और BNS के तहत मामला दर्ज किया गया है. आरोपी पिछले कुछ महीनों से लड़की पीछा कर रहा था और इसी से तंग आकर लड़की ने इतना बड़ा कदम उठा लिया.

जानकारी के मुताबिक, यह घटना नवी मुंबई के तलोजा पुलिस थाना इलाके की है, जहां पर लगातार मानसिक उत्पीड़न से तंग आकर एक 15 साल की लड़की ने आत्महत्या कर ली. दहिसर निवासी 19 साल के प्रणय बजरंग माधवी के खिलाफ POCSO, BNS और IPC के तहत गंभीर मामला दर्ज किया गया है.

दो महीनों से पीछा कर रहा था आरोपी

सामने आया है कि आरोपी पिछले दो महीनों से लड़की का पीछा कर रहा था और उसे लगातार धमका रहा था. इसके चलते ही लड़की मानसिक रूप से बेहद परेशान थी.

आरोप है कि प्रणय बजरंग माधवी ने लड़की के साथ अक्‍टूबर में क‍थित तौर पर स्कूल के बाहर उसके साथ मारपीट की और उसके साथ दुर्व्यवहार किया.

12 नवंबर को फांसी लगाकर दे दी जान

इसके बाद लड़की इस कदर परेशान हो गई कि उसने 12 नवंबर को अपने घर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली.

इस घटना से इलाके में दहशत फैल गई है और नाबालिग लड़कियों को निशाना बनाकर पीछा करने की बढ़ती घटनाओं को लेकर माता-पिता चिंतित हैं. इस मामले में अब तलोजा पुलिस आगे की जांच कर रही है.



