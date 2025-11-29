विज्ञापन
ईडी की बड़ी कार्रवाई: एसबीआई पुणे में हाई-वैल्यू कार लोन फ्रॉड का भंडाफोड़, कई लग्जरी कारें जब्त

यह सब PMLA की धारा 17 के तहत जब्त किया गया है. ईडी ने कहा कि इस मामले में और भी लोगों की संलिप्तता सामने आ सकती है और आगे और खुलासे होने की संभावना है.

  • ईडी ने पुणे में एसबीआई की यूनिवर्सिटी रोड शाखा के हाई-वैल्यू कार लोन फ्रॉड मामले में 12 स्थानों पर छापेमारी की
  • 2017 से 2019 के बीच शाखा के चीफ मैनेजर अमर कुलकर्णी ने मिलकर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर लोन मंजूर किए
  • नकली दस्तावेजों और बढ़ी हुई कोटेशन के जरिए बैंक को करोड़ों रुपये का नुकसान पहुंचाया गया है
डायरेक्टरेट ऑफ़ एनफोर्समेंट (ईडी) की मुंबई ज़ोनल ऑफिस ने 25 और 26 नवंबर 2025 को पुणे में बड़ी कार्रवाई करते हुए 12 स्थानों पर छापेमारी की. यह सर्च ऑपरेशन PMLA के तहत किया गया, जिसमें लोन लेने वाले, कार डीलर्स और एसबीआई के तत्कालीन शाखा प्रबंधक के ठिकानों को शामिल किया गया था. पूरा मामला एसबीआई, पुणे में हुए हाई-वैल्यू कार लोन फ्रॉड से जुड़ा है. ईडी ने यह जांच सीबीआई ACB, पुणे और शिवाजीनगर पुलिस स्टेशन में दर्ज FIR के आधार पर शुरू की. आरोप है कि 2017–2019 के दौरान एसबीआई की यूनिवर्सिटी रोड शाखा में चीफ मैनेजर रहे अमर कुलकर्णी ने ऑटो लोन काउंसलर आदित्य सेठिया और कुछ चुनिंदा उधारकर्ताओं के साथ मिलीभगत कर बैंक को धोखा दिया. नकली दस्तावेजों के आधार पर महंगे कार लोन मंजूर किए गए.

ईडी की जांच में सामने आया कि कई आरोपियों ने फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल कर हाई-वैल्यू कार लोन लिए और बैंक को करोड़ों का नुकसान पहुंचाया.

  • चीफ मैनेजर अमर कुलकर्णी ने बैंक की लेंडिंग पॉलिसी को नज़रअंदाज़ कर यह लोन मंजूर किए.
  • बैंक में फर्जी और बढ़ी हुई रकम के कोटेशन जमा किए गए ताकि लोन की राशि ज्यादा दिख सके और गलत तरीके से मंजूरी मिल सके.
  • कई मामलों में बिना किसी वेरिफिकेशन के बड़ी रकम के लोन पास किए गए.

इस फर्जीवाड़े से जिन महंगी कारों की खरीद सामने आई, उनमें शामिल हैं:

  • BMW
  • Volvo
  • Mercedes
  • Land Rover

इन गाड़ियों को लेने के लिए नकली दस्तावेजों का इस्तेमाल किया गया और बैंक अधिकारियों की मिलीभगत साफ उजागर हुई.

छापेमारी में ईडी को क्या मिला?

  • कई उधारकर्ताओं द्वारा खरीदी गई ज़मीन और अन्य संपत्तियां
  • महंगी गाड़ियों की जब्ती
  • बड़ी मात्रा में इनक्रिमिनेटिंग दस्तावेज
  • फर्जी कोटेशन, नकली कागज़ात और अन्य रिकॉर्ड

यह सब PMLA की धारा 17 के तहत जब्त किया गया है. ईडी ने कहा कि इस मामले में और भी लोगों की संलिप्तता सामने आ सकती है और आगे और खुलासे होने की संभावना है.

