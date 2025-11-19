विज्ञापन
विशेष लिंक

नासिक में खौफनाक हादसा, बस स्टैंड के प्लेटफॉर्म पर चढ़ी बस; मासूम की मौत, कई जख्मी

नासिक के सिन्नर बस स्टैंड पर एक रोडवेज बस बेकाबू होकर यात्रियों को रौंदते हुए सीधे प्लेटफॉर्म पर चढ़ गई. घटना का वीडियो दिल दहलाने वाला है.

Read Time: 2 mins
Share
नासिक में खौफनाक हादसा, बस स्टैंड के प्लेटफॉर्म पर चढ़ी बस; मासूम की मौत, कई जख्मी
  • नासिक के सिन्नर बस स्टैंड पर एक रोडवेज बस बेकाबू होकर यात्रियों को रौंदते हुए प्लेटफॉर्म पर चढ़ गई
  • इस दुर्घटना में 9 साल के एक बच्चे की मौत हो गई, जो परिवार के साथ पंढरपुर से दर्शन कर लौट रहा था
  • इस भीषण हादसे में 4-5 लोग घायल हुए हैं. दुर्घटना की वजह बस के ब्रेक फेल होना माना जा रहा है
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

नासिक के सिन्नर बस स्टैंड पर दिल दहला देने वाला हादसा हुआ है. बस अड्डे पर यात्रियों की भीड़ खड़े होकर बस का इंतजार कर रही थी, उसी दौरान एक रोडवेज बस बेकाबू होकर यात्रियों को रौंदते हुए सीधे प्लेटफॉर्म पर चढ़ गई. इस भीषण दुर्घटना में एक बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई ह जबकि 4-5 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं. 

इस पूरी घटना का CCTV फुटेज सामने आया है, जो बेहद विचलित करने वाला है. वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरह बस स्टैंड पर यात्री खड़े होकर बस का इंतजार कर रहे हैं. यात्रियों में महिला, पुरुष और बच्चे भी शामिल हैं. उसी दौरान एक बस सामने से आती है. प्लेटफॉर्म के नीचे खड़े लोग तो सामने से हट जाते हैं, लेकिन प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़े होकर इंतजार कर रहे लोग ये सोचकर खड़े रहते हैं कि ड्राइवर ब्रेक लगाकर बस को रोक लेगा. 

सीसीटीवी में साफ नजर आ रहा है कि बस का ड्राइवर ब्रेक नहीं लगा पाता और बस प्लेटफॉर्म पर खड़े दर्जनों यात्रियों को रौंदते हुए आगे बढ़ जाती है. लोगों को संभलने तक का मौका तक नहीं मिलता. एक बार लोगों को रौंदने के बाद बस पीछे की तरफ चलने लगती है और कुछ दूर जाकर रुक जाती है. 

सीसीटीवी फुटेज देखकर माना जा रहा है कि शायद बस के ब्रेक फेल होने की वजह से ये हादसा हुआ होगा. इस दुर्घटना में 9 साल के एक बच्चे की मौत हो गई है और 4 से 5 लोग घायल हुए हैं. बच्चे की पहचान आदर्श बोराडे के रूप में हुई है. 

बोराडे परिवार पंढरपुर से भगवान विट्ठल के दर्शन करके अपने गांव दापुर सिन्नर लौट रहा था, लेकिन घर पहुंचने से पहले बस स्टैंड पर यह हादसा हो गया और परिवार की खुशियां मातम में बदल गईं. घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Nashik Bus Accident, Nashik Accident, Maharashtra Nashik News
Get App for Better Experience
Install Now