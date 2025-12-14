विज्ञापन
नासिक: टायर फटा, ट्रक से टकराई कार, समृद्धि महामार्ग पर भीषण हादसा, 2 की मौत, 9 घायल

घायलों का इलाज जारी है. वहीं, पुलिस मामले की जांच कर रही है. घटना कैसे हुई, इसका पता लगाया जा रहा है.

नासिक जिले से गुजरने वाले समृद्धि महामार्ग पर आज एक भीषण सड़क दुर्घटना में दो लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि नौ अन्य घायल हो गए. यह हादसा उस वक्त हुआ जब एक कार का टायर फट गया, जिससे वह अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई और एक ट्रक से जा टकराई.

विवाह समारोह में जा रहे थे लोग

यह कार महाराष्ट्र के कल्याण शहर से आ रही थी और इसमें तीन बड़े लोग और आठ बच्चों के साथ कुल 11 लोग सवार थे. यह परिवार सिन्नर के फर्दापूर में एक विवाह समारोह में शामिल होने जा रहा था.

मरने वालों में एक पुरुष और एक महिला शामिल

पुलिस के अनुसार, इस हादसे में मरने वालों में एक पुरुष और एक महिला शामिल हैं. दुर्घटना इतनी भीषण थी कि कार के परखच्चे उड़ गए.

हादसे में घायल हुए सभी नौ लोगों को तुरंत सिन्नर स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है. पुलिस मामले की जांच कर रही है. घटना कैसे हुई, इसका पता लगाया जा रहा है. हालांकि, इस घटना के बाद समृद्धि महामार्ग पर सुरक्षा नियमों और स्पीड लिमिट के पालन को लेकर एक बार फिर चिंताएं बढ़ गई हैं.

इससे पहले महाराष्ट्र के नागपुर के रामटेक के पास कांद्री माइन क्षेत्र में एक तेज रफ्तार कार की चपेट में आने से दो खेतिहर मजदूर महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई थी, जब ये दोनों महिलाएं पैदल खेत में काम पर जा रही थीं, तभी कार ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी.

