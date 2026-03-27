महिलाओं के अश्लील वीडियो वॉट्सऐप पर शेयर कर फंसा अशोक खरात, ग्रुप एडमिन समेत 6 पर FIR

नासिक के ज्योतिषाचार्य अशोक खरात मामले में हर दिन नए-नए खुलासे हो हे हैं. वहीं पुलिस भी एक्शन मोड में है. नासिक पुलिस ने मामले की जांच के दौरान महिलाओं के अश्लील वीडियो वॉट्सऐप ग्रुप पर वायरल करने के आरोप में ग्रुप एडमिन समेत 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है.पुलिस जांच में यह बात सामने आई है कि एक वॉट्सऐप ग्रुप के जरिए जांच प्रक्रिया से जुड़े वीडियो और कुछ महिलाओं के आपत्तिजनक वीडियो वायरल किए गए.

महिलाओं की छवि खराब करने के आरोप में केस दर्ज

डिजिटल प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग कर गोपनीयता का उल्लंघन करने और पीड़ित महिलाओं की छवि खराब करने के आरोप में ग्रुप एडमिन और संबंधित सदस्यों को नामजद किया गया है. सातपुर पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है. अब वीडियो साझा करने वाले अन्य संदिग्धों की तलाश की जा रही है.

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निजता का उल्लंघन मामले में पुलिस का एक्शन

पुलिस ने चेतावनी दी है कि जांच से संबंधित संवेदनशील सामग्री या किसी की निजता का उल्लंघन करने वाले वीडियो साझा करना कानूनी रूप से अपराध है. ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. रेप के आरोपी अशोक खरात के गुनाहों की फेहरिस्त बहुत लंबी है. उसके खिलाफ हालही में जबरन वसूली, नरबलि और जादू-टोना विरोधी अधिनियम के तहत भी मामला दर्ज क्या गया है.

अशोक खरात पर जबरन वसूली का भी आरोप

अशोक खरात पर पुणे के एक बिल्डर से लगभग 5 करोड़ रुपये की फिरौती वसूलीने का आरोप है. पुलिस को दी गई शिकायत में कहा गया है कि लॉजिस्टिक व्यवसाय में अच्छी शुरुआत के लिए खरात ने पीड़ित को “अवतार पूजा” करने की सलाह दी थी. पूजा शुरू करने से पहले, मौत का डर दिखाकर उससे जबरन एक मर्सिडीज कार भी खरीदवाई गई थी.

