मुंबई में आने वाली है हाईटाइड! समुद्र किनारे न जाएं, बारिश से ठाणे और पालघर का हाल भी देख लें

- मुंबई और इसके आसपास लगातार मूसलाधार बारिश से सड़कों पर जलभराव और ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी हुई है
- पिछले 48 घंटों में मुंबई शहर में औसतन 61.13 मिमी जबकि पूर्वी और पश्चिमी उपनगरों में करीब 87 मिमी बारिश हुई
- नासिक, ठाणे, पालघर और नवी मुंबई में भी भारी बारिश के कारण घरों में पानी घुस गया
मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में इन दिनों मूसलाधार बारिश हो रही है. कहीं पानी भर गया तो कहीं ट्रैफिक जाम हो गया. मुंबईकरों को काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है. बारिश का ये दौर अभी थमने वाला नहीं है. मौसम विभाग ने मुंबई में अगले 24 घंटे तक बादल छाए रहने और शहर और इसके उपनगरों में रुक-रुक कर हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान जताया है. बुधवार शाम 5:17 बजे समुद्र में 3.77 मीटर ऊंची लहरें उठने को लेकर अलर्ट भी जारी किया है. वहीं अगले दिन 9 जुलाई को सुबह 7:00 बजे 3.49 मीटर की दूसरी हाई टाइड आ सकती है.
सड़कें पानी से लबालब, घरों में घुसा पानी
मुंबई शहर में पिछले 48 घंटों में औसतन 61.13 मिमी बारिश दर्ज की गई है. वहीं पूर्वी उपनगर (ES) में 86.66 मिमी और पश्चिमी उपनगर (WS) में 86.90 मिमी औसतन बारिश रिकॉर्ड की गई है. मुंबई से सटी दूसरी जगहों का भी बारिश से बुरा हाल है. नासिक में भारी बारिश से मखमलाबाद रोड इलाके में बाढ़ का पानी घरों में घुस गया, जिससे लोग फंस गए हैं.
#WATCH पुणे, महाराष्ट्र: भारी बारिश के बाद मुथा नदी उफान पर है। निचले इलाकों में पानी भर गया है। pic.twitter.com/w9Nupwppo5— ANI_HindiNews (@AHindinews) July 8, 2026
ठाणे में बारिश की वजह से सड़कों पर पानी भर गया है, जिसकी वजह से वाहनों को पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है. सड़क पर जाम लग गया है. नवी मुंबई में फिर से हुई मूसलाधार बारिश से एपीएमसी समेत कई निचले इलाकों में जलभराव हो गया है. 1 जून से अब तक शहर में 1,372 मिमी बारिश दर्ज की गई है और मोरबे बांध 50 प्रतिशत तक भर गया है.
#WATCH नवी मुंबई: शहर के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हुई।— ANI_HindiNews (@AHindinews) July 8, 2026
वीडियो नवी मुंबई के सायन-पनवेल हाईवे से है। pic.twitter.com/z1EcgCPMsw
पालघर में तालाब बनीं सड़कें
पालघर में भी बारिश की वजह से सड़कें पानी से लबालब हैं. सड़कों पर घुटने से ऊपर तक पानी भरा है. रोजमर्रा के कामकाज के लिए लोगों को इस गंदे पानी में घुसकर जाना पड़ रहा है. बच्चों को स्कूल जाने में काफी दिक्कतें हो रही हैं.
बारिश की वजह से रेल सेवाएं बाधित
पालघर के वसई-विरार क्षेत्र तथा दक्षिण गुजरात के कई जगहों पर जलभराव की वजह से गुजरात की ओर जाने वाली लंबी दूरी की रेल सेवाएं बाधित रहीं. वहीं, सोमवार को भोर घाट क्षेत्र में हुए भूस्खलन के बाद मुंबई-पुणे मार्ग पर रेल परिचालन भी अभी पूरी तरह सामान्य नहीं हो पाया है. सोशल मीडिया पर जारी वीडियो में मंगलवार शाम वसई रोड से आगे उपनगरीय रेल सेवाएं बंद होने के बाद यात्रियों को आधी रात मोबाइल फोन की टॉर्च की रोशनी में जलमग्न पटरियों पर पैदल चलते देखा गया.
नालासोपारा में रलवे ट्रैक पर पानी भर गया है. वहीं सड़क पर ट्रैफिक की वजह से लोग बड़ी संख्या में ट्रेन से सफर करने के लिए स्टेशनों पर जमा हो रहे हैं. बारिश की वजह से ट्रेन की पटरियां भी पानी में डूब गई हैं.
#WATCH महाराष्ट्र: नालासोपारा-विरार में भारी बारिश के बाद सड़कें जलमग्न हो गई हैं। pic.twitter.com/1yeTOxlN1i— ANI_HindiNews (@AHindinews) July 8, 2026
मुंबई में बारिश का ऑरेंज अलर्ट
आईएमडी ने भारी बारिश और तेज हवाओं की चेतावनी जारी करते हुए मुंबई के लिए ऑरेंज अलर्ट बुधवार तक प्रभावी रखा है. बारिश की गंभीर स्थिति को देखते हुए एहतियात के तौर पर मंगलवार को मुंबई के सभी सरकारी, निजी और नगर निगम संचालित स्कूल तथा कॉलेज बंद रहे.
मुंबई में लगातार हो रही भारी बारिश का असर शहर की जलापूर्ति करने वाली झीलों पर भी साफ दिखाई देने लगा है. बीएमसी से मिली जानकारी के मुताबिक, विहार झील के बाद अब तुलसी झील भी ओवरफ्लो होने लगी है. हालांकि, मुंबई को पानी उपलब्ध कराने वाली सभी झीलों में कुल जल भंडारण अभी अधिकतम क्षमता का 41.43 प्रतिशत ही पहुंचा है.
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