Mumbai Rain Live: मुंबई में आफत की बारिश, नांदेड़ में फंसे लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू जारी, सेना-SDRF मौके पर मौजूद

मुंबई समेत महाराष्ट्र के ज्यादातर हिस्सों में भारी बारिश (Mumbai Heavy Rain) हो रही है. मौसम विभाग ने मुंबई समेत राज्य के 7 जिलों के लिए भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है. हालात को देखते हुए मुंबई के स्कूलों और कॉलेजों में छुट्टी घोषित कर दी गई है. बीएमसी ने भी लोगों से अपील की है कि वे बिना जरूरी काम के वह घर से बाहर न निकलें. रही बारिश से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है. हवाई सेवाओं पर भी इसका असर देखा जा रहा है. इसी बीच देश की प्रमुख एयरलाइन कंपनी इंडिगो ने मंगलवार को यात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है.सइंडिगो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में बताया कि मुंबई में हो रही भारी बारिश के कारण हवाई अड्डे तक जाने वाले कई मार्गों पर जलभराव और ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी हुई है. इसका असर हवाई सेवाओं पर भी पड़ा है, जिससे कई विमानों के आगमन और प्रस्थान में देरी हो रही है. यात्रियों से अपील करते हुए कहा है कि यदि वे यात्रा के लिए निकल रहे हैं तो सामान्य समय से थोड़ा जल्दी एयरपोर्ट के लिए रवाना हों और अपने फ्लाइट की ताजा स्थिति इंडिगो के मोबाइल ऐप या वेबसाइट पर अवश्य जांच लें.

मुंबई के अंधेरी इलाके में घुटनों तक भरा पानी

मुंबई के अंधेरी इलाके के बारिश की वजह से वीरा देसाई रोड पर घुटनों तक पानी भर गया है. सोमवार रात से हो रही तेज बारिश के कारण जल जमाव की स्थिति पैदा हो गई है. हालात गंभीर हैं. बारिश की तीव्रता लगातार बढ़ रही है.

नांदेड़ में फंसे लोगों का रेस्क्यू जारी

महाराष्ट्र के नांदेड़ में भारी बारिश की वजह से 200से ज्यादा लोग फंसे हुए हैं, जिनका रेस्क्यू सेना कर रही है. नागरिक प्रशासन के अनुरोध पर भारतीय सेना की सुदर्शन चक्र कोर ने तत्काल बाढ़ राहत दल तैनात कर नांदेड़ में बचाव कार्य शुरू किया गया है. लगातार बारिश और बांधों के जलस्तर में वृद्धि के कारण रावन, भसवड़ी, हासनाळ पीएमयू और भिंगोली ये चार गांव जलमग्न हो गए हैं. इंजीनियरिंग दल और मेडिकल टीम सहित कुल 65 जवानों का बचाव दल, SDRF और नागरिक प्रशासन के साथ कामकाज में जुटा है. आधुनिक बचाव उपकरणों से सुसज्जित टीमें फंसे हुए नागरिकों का सुरक्षित स्थानांतरण और आवश्यक मदद उपलब्ध कराने में जुटी हुई हैं. भारतीय सेना ने आश्वस्त किया है कि जनजीवन को जल्द से जल्द सामान्य करने के लिए राज्य प्रशासन को हर संभव सहयोग दिया जाएगा.

बारिश की वजह से मुंबई का अंधेरी सबवे बंद

नवी मुंबई और विरार इलाकों में लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से जगह-जगह जलभराव हो गया है. भारी बारिश के कारण मुंबई के अंधेरी सबवे को आज भी यातायात के लिए बंद कर दिया गया है.

बारिश से फ्लाइट्स लेट, Indigo की एडवाइजरी

इंडिगो एयरलाइंस ने एक यात्रा एडवाइजरी जारी कर कहा है कि मुंबई में भारी बारिश की वजह से हवाई अड्डे तक पहुचने वाले कई मार्गों पर जलभराव और यातायात में सुस्ती देखी जा रही है. इसके कारण परिचालन संबंधी चुनौतियां पैदा हुई हैं, जिससे प्रस्थान और आगमन दोनों में देरी हो रही है और हमें इससे होने वाली असुविधा के लिए सचमुच खेद है.