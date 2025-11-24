मुंबई एयरपोर्ट ने रचा इतिहास, 24 घंटे में 1,036 विमानों की आवाजाही का बनाया रिकॉर्ड

मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्‍ट्रीय एयरपोर्ट (Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport) ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है. 21 नवंबर 2025 को एयरपोर्ट पर 24 घंटे में कुल 1,036 विमानों की आवाजाही दर्ज की गई और यह आंकड़ा 11 नवंबर 2023 को बने पिछले 1,032 एयर ट्रैफिक मूवमेंट के रिकॉर्ड को पार कर गया है. यह उपलब्धि न केवल CSMIA की ऑपरेशनल क्षमता को दर्शाती है, बल्कि घरेलू और अंतरराष्ट्रीय यात्राओं के लिए एक प्रमुख एविएशन हब के रूप में इसकी बढ़ती अहमियत और मजबूत कनेक्टिविटी को भी उजागर करती है.

21 नवंबर 2025 को CSMIA से कुल 1,70,488 यात्रियों की आवाजाही हुई, जिनमें से 1,21,527 यात्री घरेलू मार्गों पर और 48,961 यात्री अंतरराष्‍ट्रीय मार्गों पर यात्रा कर रहे थे. यह आंकड़ा 11 जनवरी 2025 को एक दिन में दर्ज 1,70,516 यात्रियों के रिकॉर्ड के बेहद करीब है. उस दिन CSMIA में मुंबई से 86,443 यात्रियों का आगमन और 84,045 यात्रियों ने प्रस्थान किया.

एयरपोर्ट से 755 घरेलू और 281 अंतरराष्‍ट्रीय उड़ानें

इसके साथ ही 21 नवंबर को CSMIA ने 755 घरेलू उड़ानों और 281 अंतरराष्‍ट्रीय उड़ानों की सेवा प्रदान की. इस दौरान एयरपोर्ट पर करीब 520 उड़ाने पहुंची और 516 उड़ानों ने प्रस्थान किया.

21 नवंबर को कुल यात्री गतिविधियों में घरेलू मार्गों में दिल्ली, बेंगलुरु, अहमदाबाद, हैदराबाद और कोलकाता जैसे क्षेत्रों में सबसे अधिक यात्री गतिविधियां दर्ज की गईं, अंतरराष्‍ट्रीय यात्रा में दुबई, अबू धाबी, लंदन हीथ्रो, दोहा और जेद्दा जैसे स्‍थानों के लिए ज्‍यादा मांग देखी गई.

यात्री सुविधाओं को लगातार बेहतर बना रहा CSMIA

सुरक्षा, दक्षता और डिजिटल पहलों के माध्यम से यात्री अनुभव को बेहतर बनाने के CSMIA की लगातार कोशिश ने उच्च ट्रैफिक वाले दिनों में बिना किसी बाधा के यात्रा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. एयरपोर्ट ने अपने डिजिटल बुनियादी ढांचे का विस्तार किया है, जिसमें बेहतर सेल्फ-बैगेज ड्रॉप यूनिट्स और सेल्फ-चेक-इन कियोस्क से लेकर डिजीयात्रा और एफटीआई-टीटीपी को व्यापक रूप से अपनाना शामिल है.

