Mumbai Rain LIVE: मुंबई समेत महाराष्ट्र के ज्यादातर हिस्से इन दिनों भीषण बारिश से जूझ रहे हैं. पिछले कई दिनों से मुंबई का बारिश से बुरा हाल है. मुंबईकरों को राहत मिलती नहीं दिख रही है. लगातार तेज बारिश आज भी जारी है. सोमवार रात से ही मुंबई में बारिश हो रही है. मंगलवार सुबह से बारिश और भी तेज है. जिसकी वजह से मुंबई के कई इलाकों में पानी भर गया है. मुंबई और इसके आसपास के इलाकों के लिए मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है.
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सोमवार को बताया कि राज्य के कई हिस्सों में लगातार हो रही बारिश की वजह से सात लोगों की मौत हो गई है. वहीं नांदेड़ जिले में 200 से अधिक ग्रामीण फंस गए, जिसकी वजह से बचाव और राहत कार्यों के लिए सेना को तैनात किया गया है. कोंकण में कुछ नदियों का जलस्तर खतरनाक स्तर तक पहुंच गया है और जलगांव में भारी नुकसान हुआ है. बारिश को लेकर पल-पल का अपडेट यहां देखें.
MUMBAI RAIN LIVE UPDATES...
Mumbai Rain Live: नांदेड़ जिले में 200 से अधिक ग्रामीण फंसे, सेना कर रही रेस्क्यू
महाराष्ट्र में बारिश से नांदेड़ जिले में 200 से अधिक ग्रामीण फंस गए, जिसकी वजह से बचाव और राहत कार्यों के लिए सेना को तैनात किया गया है.
Mumbai Rain Live: महाराष्ट्र में बारिश से 7 लोगों की मौत
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सोमवार को बताया कि राज्य के कई हिस्सों में लगातार हो रही बारिश की वजह से सात लोगों की मौत हो गई है.
Mumbai Rain Live: बारिश की वजह से अंधेरी सबवे आज भी बंद
भारी बारिश के कारण मुंबई के अंधेरी सबवे को आज भी यातायात के लिए बंद कर दिया गया है.
Mumbai Rain Live: मुंबई के गांधी मार्केट में भरा पानी
मुंबई के कई हिस्सों में बादल मंगलवार रात से ही जमकर बरस रहे हैं. गांधी मार्केट में तेज बारिश की वजह से पानी भर गया है.
#WATCH | मुंबई, महाराष्ट्र: शहर के कई हिस्सों में बारिश हुई।— ANI_HindiNews (@AHindinews) August 19, 2025
वीडियो गांधी मार्केट से है। pic.twitter.com/znXXxB5nDx
Mumbai Rain Live: मुंबई में बारिश का रेड अलर्ट
देश भर में दक्षिण-पश्चिमी मॉनसून जबर्दस्त रूप से सक्रिय है. इसकी वजह से देश के कई इलाकों में लगातार भारी बारिश हो रही है. . खासकर महाराष्ट्र के कई इलाकों में बारिश के कारण लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा है. मुंबई में लगातार बारिश ने आज जनजीवन को अस्तव्यस्त कर दिया है. हालांकि मुंबई के लोगों को आज भी राहत मिलने की उम्मीद नहीं है. मौसम विभाग ने मुंबई में रेड अलर्ट जारी किया है.