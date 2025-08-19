Mumbai Rain LIVE: मुंबई समेत महाराष्ट्र के ज्यादातर हिस्से इन दिनों भीषण बारिश से जूझ रहे हैं. पिछले कई दिनों से मुंबई का बारिश से बुरा हाल है. मुंबईकरों को राहत मिलती नहीं दिख रही है. लगातार तेज बारिश आज भी जारी है. सोमवार रात से ही मुंबई में बारिश हो रही है. मंगलवार सुबह से बारिश और भी तेज है. जिसकी वजह से मुंबई के कई इलाकों में पानी भर गया है. मुंबई और इसके आसपास के इलाकों के लिए मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है.

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सोमवार को बताया कि राज्य के कई हिस्सों में लगातार हो रही बारिश की वजह से सात लोगों की मौत हो गई है. वहीं नांदेड़ जिले में 200 से अधिक ग्रामीण फंस गए, जिसकी वजह से बचाव और राहत कार्यों के लिए सेना को तैनात किया गया है. कोंकण में कुछ नदियों का जलस्तर खतरनाक स्तर तक पहुंच गया है और जलगांव में भारी नुकसान हुआ है. बारिश को लेकर पल-पल का अपडेट यहां देखें.

MUMBAI RAIN LIVE UPDATES...