महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में अचानक बदला मौसम! रायगड़ में तूफानी बारिश से बिजली व्यवस्था ठप

महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में अचानक ही मौसम का मिजाज बदल गया है. जानकारी के मुताबिक रायगड़ में तूफानी बारिश की वजह से बिजली व्यवस्था ठप हो गई है. इस वजह से कई इलाके अंधेरे में डूब गए हैं. माना जा रहा है कि सुबह तक आपूर्ति फिर से बहाल कर दी जाएगी.

रायगड़ जिले के कर्जत तालुका में आई जोरदार तूफानी बारिश और हवाओं के कारण बड़े पैमाने पर बिजली आपूर्ति बाधित हुई है. नेरल, कशेले, कडाव और खांडस जैसे ग्रामीण क्षेत्रों के साथ-साथ माथेरान में भी कई जगहों पर पेड़ गिरने से हाई टेंशन बिजली की लाइनें और पोल गिर गए हैं, जिससे पूरा इलाका अंधेरे में डूब गया है. सबसे बड़ी बाधा अंजप क्षेत्र में आई है.

महावितरण (MSEDCL) के सभी कर्मचारी युद्धस्तर पर काम में जुटे हुए हैं और गिरे हुए पोलों को फिर से खड़ा करने और वैकल्पिक व्यवस्थाओं के जरिए बिजली बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं. हालांकि काम की अधिकता के कारण बिजली प्रवाह को पूरी तरह से सामान्य होने में सुबह तक का समय लग सकता है.