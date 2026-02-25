विज्ञापन
1600 मीटर दौड़ने के बाद गिर गए, मुंबई में रेलवे के फिजिकल टेस्ट के दौरान शख्स की मौत

मुंबई के घाटकोपर में रेलवे पुलिस भर्ती के दौरान 1600 मीटर की दौड़ पूरी करने के बाद 30 साल के अभ्यर्थी की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई.

  • मुंबई के घाटकोपर में रेलवे पुलिस भर्ती प्रक्रिया के दौरान 30 वर्षीय अभ्यर्थी अक्षय मिसल की मौत हुई
  • अक्षय मिसल महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले के रहने वाले थे और रेलवे पुलिस में भर्ती होने का सपना लेकर मुंबई आए थे
  • अभ्यर्थी ने 1600 मीटर की दौड़ पूरी की, दौड़ के बाद अचानक चक्कर आने से मैदान पर गिर पड़े थे
मुंबई:

मुंबई के घाटकोपर इलाके में रेलवे पुलिस भर्ती प्रक्रिया के दौरान एक दुखद घटना सामने आई है. जहा फिजिकल टेस्ट के तहत आयोजित 1600 मीटर की दौड़ पूरी करने के बाद 30 वर्षीय एक अभ्यर्थी की तबीयत अचानक बिगड़ गई और बाद में अस्पताल में उसकी मौत हो गई.

रेलवे में भर्ती का सपना लेकर आया था मुंबई

मृतक की पहचान 30 साल के अक्षय मिसल के रूप में हुई है. वह महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले का रहने वाला था और रेलवे पुलिस बल में भर्ती होने का सपना लेकर मुंबई आया था. बताया जा रहा है कि अक्षय इससे पहले दो बार भर्ती प्रक्रिया में असफल हो चुका था. इस साल उसने तीसरी बार आवेदन किया था और पूरे आत्मविश्वास के साथ फिजिकल टेस्ट देने पहुंचा था.

1600 मीटर की दौड़ कर ली थी पूरी

सूत्रों मुताबिक, सोमवार सुबह घाटकोपर स्थित रेलवे पुलिस ग्राउंड में भर्ती की शारीरिक परीक्षा चल रही थी. करीब 10 बजे अक्षय ने 1600 मीटर की दौड़ पूरी की. दौड़ खत्म करने के बाद वह मैदान के एक किनारे जाकर बैठ गया. कुछ ही मिनटों में उसे चक्कर आने लगे और वह अचानक जमीन पर गिर पड़ा.

इलाज के दौरान मौत

मौजूद अधिकारियों और अन्य अभ्यर्थियों ने तुरंत उसे पास के राजावाड़ी अस्पताल पहुंचाया. वहां डॉक्टरों ने इलाज शुरू किया, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद उसकी जान नहीं बचाई जा सकी. अस्पताल में उसे मृत घोषित कर दिया गया.

घटना की जानकारी मिलते ही पंत नगर पुलिस स्टेशन की टीम अस्पताल और मौके पर पहुंची. पुलिस ने आकस्मिक मृत्यु का मामला दर्ज कर लिया है. शुरुआती जांच में किसी तरह की साजिश या बाहरी हस्तक्षेप की आशंका नहीं जताई गई है. फिलहाल पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है.

