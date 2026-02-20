मौसम की यह कैसी माया! मुंबई में आज हवा की हालत खराब; लोग बोले- बचा लो

देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की आबोहवा खराब हो गई है. आज हवा की गुणवत्ता ने एक बार फिर चिंता बढ़ा दी. आसमान में छाई धुंध की चादर और गिरते एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) ने आम मुंबईकरों का सांस लेना दूभर कर दिया है. सुबह मुंबई का एक्यूआई 300 के पार पहुंच गया. हालांकि कुछ घंटों बाद हवा थोड़ी साफ जरूर हो गई. खराब हवा के बीच मुंबई के लोगों ने सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया दी और सरकार से इसे ठीक करने के लिए कदम उठाने की अपील भी की.

कई इलाकों में AQI 300 पार

मुंबई के कई इलाकों में आज AQI 300 के पार (Very Poor) दर्ज किया गया है. IQAir के लाइव डेटा के मुताबिक, PM2.5 का स्तर WHO की तय सीमा से कई गुना ज्यादा है.बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स (BKC), चेंबूर और अंधेरी जैसे इलाकों में प्रदूषण का स्तर सबसे भयावह रही. यहां विजिबिलिटी कम होने के कारण ट्रैफिक पर भी असर पड़ा है.

#WATCH | Mumbai: A layer of smog blankets parts of the city. Visuals are from Wadala. pic.twitter.com/f1gUIHoWMz — ANI (@ANI) February 20, 2026

अभी कहां क्या हाल

हालांकि CPCB के आंकड़ों के मुताबिक, मुंबई की हवा मॉडरेट स्तर पर है. सुबह करीब 10 बजे मुंबई का AQI 117 दर्ज किया गया.

इलाका AQI बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स 145 बोरीवली ईस्ट 117 भायखला 73 अंधेरी ईस्ट 141 चेंबूर 102 मुंबई एयरपोर्ट 111 कोलाबा 71 देवनर 150 घाटकोपर 131

क्यों खराब हुई मुंबई की हवा?

जानकारों का कहना है कि हवा की धीमी रफ्तार और गिरते तापमान के कारण प्रदूषक तत्व जमीन के करीब ही अटक गए हैं. समुद्र से आने वाली हवाएं भी इस जहरीली धुंध को साफ करने में नाकाम साबित हो रही हैं.

🚨 Mumbai AQI is high today. People sensitive to weather, advisable to wear masks. pic.twitter.com/Zr0cTGJa75 — Mumbai Rains (@rushikesh_agre_) February 20, 2026

खराब हवा पर क्या बोले मुंबईकर?

मुंबई के प्रदूषण पर लोगों ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी प्रतिक्रिया दी. एक यूजर ने लिखा, 'आज क्या गलत हुआ? मेरा मतलब है कि AQI हमेशा खराब रहता है लेकिन आज यह और भी खराब लग रहा है.' दूसरे यूजर ने लिखा, 'हम मुंबईकरों ने अपनी किस्मत मान ली है. सरकार अपनी लाडली स्कीम चला रही है, इसलिए बेहतर होगा कि हम साफ हवा, पानी और जगह न मांगें.' एक अन्य यूजर ने लिखा, 'आम आदमी क्या करे, 99% लोगों को तो यह भी नहीं पता कि वे कैसी सांस ले रहे हैं, भारत को बचाओ, आम आदमी को बचाओ, सिस्टम के लिए काम करो.'