मुंबई की दमघोटू हवा से टूटा दीपिका पादुकोण के सब्र का बांध, BMC पर फूटा गुस्सा

मुंबई में गुरुवार(12 मार्च) को शहर के कई हिस्सों में स्मॉग की मोटी परत छाई हुई थी, जिससे विजिबिलिटी कम हो गई थी. बॉलीवुड स्टार दीपिका पादुकोण ने मुंबई में बिगड़ती एयर क्वालिटी पर गंभीर चिंता जताई और अधिकारियों से नागरिकों की हेल्थ के लिए तुरंत एक्शन लेने की अपील की. इंस्टाग्राम स्टोरीज पर एक्टर ने शहर के एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) मैप का एक स्क्रीनशॉट शेयर किया, जिसमें मेट्रोपॉलिटन रीजन के कई हिस्सों में खतरनाक पॉल्यूशन लेवल दिखाया गया था.

इस हालात पर चिंता जताते हुए, दीपिका ने लिखा, “इस शहर के नागरिक और इसके बच्चे घुट रहे हैं! यह कैसे ठीक है!?” उन्होंने बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और उसके हेल्थ डिपार्टमेंट सहित शहर के सिविक अधिकारियों को भी टैग किया, और उनसे तुरंत एक्शन लेने की अपील की. ​​मुंबई का AQI 159 रिकॉर्ड किया गया है, जो ‘अनहेल्दी' एयर क्वालिटी कैटेगरी में आता है.

दीपिका से पहले एक्टर सैयामी खेर और ऋचा चड्ढा ने भी मुंबई की बिगड़ती एयर क्वालिटी पर चिंता जताई थी. सैयामी ने इंस्टाग्राम पर लिखा, “मैंने दस साल पहले दौड़ना शुरू किया था.हर सुबह, मैं कार्टर रोड पर समुद्र की हवा का पीछा करती हुई निकलती थी. उसी हवा ने मुझे इस शहर और दौड़ने से प्यार करने पर मजबूर किया. मैं इसे फिर से महसूस करना चाहती हूं और यह कितना भी डरावना क्यों न हो, मैंने जूते पहनने से पहले मास्क लगाया. यह मुझे पैंडेमिक के दिनों में वापस ले गया. सिवाय इसके कि हवा में कोई ऐसा वायरस नहीं है जो हमारी जान को खतरे में डाल रहा हो. हवा खुद हमें मार सकती है.”

इस बीच, ऋचा ने खराब AQI को “इंसानों की बनाई त्रासदी” कहा और इस मुद्दे पर बोलने वाली जानी-मानी आवाजों की कमी पर निराशा जताई. फरवरी से मुंबई का AQI लेवल चिंताजनक रहा है.

दीपिका पादुकोण के वर्कफ्रंट पर क्या है अपडेट?

दीपिका पादुकोण जल्द सिद्धार्थ आनंद की आने वाली फिल्म किंग में नजर आएंगी. फिल्म में शाहरुख खान लीड रोल में हैं, साथ ही सुहाना खान, जयदीप अहलावत, सौरभ शुक्ला और अभिषेक बच्चन भी अहम रोल में हैं. ओम शांति ओम, चेन्नई एक्सप्रेस, जवान और पठान जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों के बाद यह फिल्म शाहरुख और दीपिका की छठी फिल्म होगी. इस साल मचअवेटेड फिल्मों में से एक किंग 24 दिसंबर को थिएटर में रिलीज होने वाली है.

दीपिका के पास एटली का आने वाला प्रोजेक्ट AA22 A6 भी है. अभी तक इस फिल्म का नाम अनाउंस नहीं किया गया है लेकिन यह एक साइंस-फिक्शन एक्शनर बताई जा रही है और इसमें अल्लू अर्जुन लीड रोल में हैं. यह अभी अंडर प्रोडक्शन है और इसके 2027 में रिलीज होने की उम्मीद है.

दीपिका पहले संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म स्पिरिट से भी जुड़ी थीं, लेकिन खबर है कि आठ घंटे की वर्क शिफ्ट और प्रॉफिट में हिस्से की उनकी कथित मांग मेकर्स को पसंद नहीं आई, जिसके बाद उन्होंने प्रोजेक्ट छोड़ दिया. वह कल्कि 2898 AD के सीक्वल की चल रही शूटिंग का भी हिस्सा नहीं होंगी, जो अभी अंडर प्रोडक्शन है.